Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se povodom vandalizma blokadera koji su išarali fasadu kuće babe studenta koji želi da uči Vladimira Balaća. Oni su na fasadi napisali "Selite se, dođoši" i "Zborovi Novi Sad".

"Noćas u Novom Sadu, u Futogu, dogodile se strašne stvari, nešto na šta nismo navikli. Kuća roditelja, bake Vladimira Balać studenta koji hoće da uči, fasada kuće je uništena, a na njoj ispisano nešto što smo mislili da je primereno samo onima koji su proterivali Srbe sa ognjišta bivše Jugoslavije i za neka stara vremena u nacističkoj Nemačkoj je moglo da bude vezano. Dogodilo se kod nas, u Srbiji. To je bio razlog zašto sam pozivao na dijalog, da razmenjujemo ideje, vizije, budućnosti naše zemlje, a neki su shvatili da je nasilje jedino što može da im pomogne da se dočepaju vlasti i da nasilje najbolji metod obračuna sa onima koji drugačije misle. Pozivam tužilaštvo i policiju da reaguju, da obave svoj posao.

- Kad kažete nekome "selite se dođoši", hoćete da kažete da skoro dva miliona ljudi koji žive u Sribji nisu dobrodošli, da to nije njihova kuća, a ja poručujem svima u našoj zemlji, da svaki Krajšnik poreklom, porodica Balać je iz Grahova, svi oni koji su došlio, prognani, proterani ili trbuhom sa kruhom su naši građani i među nama nema razlike i nikada neće biti. Koristim priliku da nasilnike i siledžije još jedanpun zamolim da ovo ne čine, a političke predstavnike blokadera molim da razgovaraju, ne zato što smo slabi, ne zato što čeznemo za tim razgovorom, nego mislimo da je to lekovito za društvo, da je to dobro za našu Srbiju. Ovakve stvari ne smeju da se događaju i ponavljaju u našoj zemlji", rekao je predsednik u video poruci na zvaničnom Instagram profilu.