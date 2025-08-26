Slušaj vest

Dimalj Baša, poslanik "Samoopredeljenja", novi je predsednik Skupštine Kosova. Baša je izabran u 58. nastavku konstitutivne sednice i to sa 73 glasa "za", dok je "protiv" bilo 30 poslanika, uz troje uzdržanih.

Dehari je na samom početku konstatovao da je u sali prisutno 115 poslanika, što znači da postoji kvorum za rad.

Poslanica "Samoopredeljenja" Arberi Nagavci rekla je da ta stranka ponovo predlaže Dimalja Bašu za predsednika parlamenta.

Da bi bio izabran predsednik skupštine, "Samoopredeljenje" Aljbina Kurtija je moralo da promeni kandidata pošto je uporno pokušavalo da na tu poziciju postavi Aljbuljenu Hadžiju, što su poslanici svaki put odbili.

