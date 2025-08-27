Slušaj vest

Dok opozicioni protesti širom Srbije poprimaju sve agresivniji ton, u Novom Sadu zabeležene su zabrinjavajuće scene – napad na ekipu Hitne pomoći i blokade koje direktno ugrožavaju živote građana. Lekari i tehničari fizički su napadnuti, a vozilima Hitne pomoći je bio onemogućen prolaz.

Direktor Hitne pomoći, dr Bogdan Živanović, potvrdio je da su ekipe koje su pokušavale da pruže medicinsku pomoć tokom protesta u Novom Sadu bile zaustavljene, vređane i dovedene u opasnost.

Žarko Mićin, gradonačelnik Novog Sada, je komentarisao nemile scene zabeležene u Novom Sadu:

- Ovo nije prvi put da se ovo dešava, a to je posledica manipulacije blokadera koji govore da se u kolima Hitne pomoći prevoze nekakvih batinaši ili oprema. To su laži i manipulacije. Oni su to uradili više puta i tako su navukli mnoge ljude da napadnu kola Hitne pomoći. To je posledica devetomesečne kampanje mržnje. Ja ovakve stvari osuđujem.

Šta može da se preduzme, da se makar zaštite zdravstveni radnici?

- Svakako ću ja kao gradonačelnik da pozivam na smirivanje i dijalog, uvek ću osuditi ovakve radnje. Policija mora da odradi svoj deo posla i da odmah reaguje i zaštiti radnike hitne pomoći. Moramo zajednički da osudimo ovo i da se vratimo normalnom razmišljanju.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su komentarisali dešavanja u društvu bili su Srbislav Filipović, politički analitičar i prof. dr Goran Puzić, ekonomista.

Filipović je komentarisao to što pojedina vozila Hitne pomoći nisu htela da uđu u prostorije SNS samo zbog političke polarizacije:

- Pre dva meseca sam rekao da sam zabrinut zbog situacije, ali ne demagoški kao što to pričaju pojedinci. Šta ako bilo kome od nas, koga nazivaju ćacijima, zatreba hirurška intervencija i taj hirurg politički pripada drugoj strani i kaže ne želim da radim. Ovo mora da se iseče u korenu. Zamislite da je taj neki ćaci životno bio ugrožen i da kažu nećemo da pružimo pomoć. Tu se krši svaka moguća etika i empatija, kakvi smo to ljudi postali.

Puzić se nadovezao na ovu situaciju, pa ocenio:

- Situacija je katastrofalno loša u čitavoj državi upravo zbog pritiska blokadera i stvara se psihološki efekat kod građana da smo ovakvi ili onakvi, a da su oni poštovaoci institucija. Atmosfera je loša. Nije ovo jedinstven slučaj u Novom Sadu. Jedan devetnaestogodišnjak, sin od visokog funkcionera, će otvoriti prodavnicu fornetija, a blokaderi iz te zgrade su po automatizmu blokirali otvaranje takve prodavnice. Da li je to normalno, kuda mi idemo.

Filipović je pričao o pozivima predsednika Vučića na dijalog:

- Neće da razgovaraju jer njima nije stalo do toga. Oni zamajavaju ljude, nude kao lepši i bolji svet, ali neće da kažu odakle će to da dođe i koliko će Hitnih pomoći biti zautavljeno, koliko će prostorija da bude zapaljeno i koliko glava treba da bude razbijeno zarad tih njihovih leptirića. Oni nude to ljudima kao mantru i prevare. Njihova borba za institucije je prevara.

