Slušaj vest

Vlada Srbije danas će održati svečanu sednicu povodom 220 godina od osnivanja Praviteljstvujušćeg sovjeta, prvog organa izvršne vlasti u ustaničkoj Srbiji i preteče savremene Vlade Srbije.

Sednica će početi u devet sati u Palati Srbija, najavljeno je iz vlade.

Kako je navedeno, ovim svečanim činom Vlada Srbije odaje priznanje jednom od najznačajnijih momenata nacionalne istorije i podseća na važnost institucija koje su postavile temelje naše državnosti.

Ne propustitePolitikaDONETE ODLUKE: Vlada utvrdila kvote za upis na Filozofski, FDU i Fakultet primenjenih umetnosti
img20240228wa0046.jpg
InfoBizDANAS VAŽNA ODLUKA O MINIMALCU U SRBIJI: Sastaje se Socijalno-ekonomski savet, očekuju se nova povećanja!
dianri.jpg
DruštvoMladi su prioritet Vlade Srbije! Oglasio se ministar Memići: Izdvojeno više od 400 miliona dinara samo za omladinske centre
Ministar Husein Memić
DruštvoVlada usvojila Uredbu o utvrđivanju Opšteg plana za odbranu od poplava: Ovim se omogućava nastavak organizovane odbrane od poplava na teritoriji Srbije
img20240228wa0041.jpg