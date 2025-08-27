Politika
JEDAN OD NAJZNAČAJNIJIH MOMENATA NACIONALNE ISTORIJE: Danas svečana sednica vlade povodom 220 godina od osnivanja Praviteljstvujušćeg sovjeta
Vlada Srbije danas će održati svečanu sednicu povodom 220 godina od osnivanja Praviteljstvujušćeg sovjeta, prvog organa izvršne vlasti u ustaničkoj Srbiji i preteče savremene Vlade Srbije.
Sednica će početi u devet sati u Palati Srbija, najavljeno je iz vlade.
Kako je navedeno, ovim svečanim činom Vlada Srbije odaje priznanje jednom od najznačajnijih momenata nacionalne istorije i podseća na važnost institucija koje su postavile temelje naše državnosti.
