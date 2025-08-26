Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas telefon sa ministrom spoljih poslova Ruske Federacije Sergejom Lavrovim.

- U dugom i srdačnom razgovoru razmotrili smo bilateralne odnose, dogovorili dalje unapređenje ekonomske saradnje, učešće u zajedničkim projektima, i istovremeno analizirali političke odnose, sa željom za daljim unapređenjem komunikacije i saradnje u različitim forumima, organizacijama i institucijama na međunarodnom nivou. Istovremeno, razmotrili smo situaciju, pre svega političku, u regionu, u Bosni i Hercegovini, krizu koja je spolja izazvana, sa stalnim napadima na Republiku Srpsku - istakao je Vučić.

Kako kaže, Lavrova je obavestio i o unutrašnoj situaciji, posebno kada je u pitanju stanje na Kosovu i Metohiji i pokušajima stalnog progona našeg stanovništva sa vekovnih ognjišta, kao i ćutanja najvećeg dela međunarodne zajednice.

Dogovoren je nastavak saradnje na razvoju odnosa dve države u različitim oblastima.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"OVAKO NEŠTO U SRBIJI NE SME DA SE DOGAĐA" Predsednik Vučić osudio napad na studenta Vladimira Balaća i njegovu porodicu
Aleksandar Vučić
PolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ RAZGOVARAO SA SORENSENOM: Suštinski je važno da se dijalog vrati na obavezu formiranja ZSO i zaštitu Srba na KiM
Otvoren razgovor sa Peterom Sorensenom, fokusiran na mogućnosti za nastavak dijaloga sa Prištino(1).jpg
PolitikaPORUKA NJUJORK POSTA JE DA NE TREBA NAVIJATI ZA PROMENE KOJE NE GARANTUJU MIR U REGIONU! Milivojević o analizi američkog dnevnika
nypost.jpg
PolitikaNJUJORK POST UVAŽIO SRBIJU KAO STABILIŠUĆI FAKTOR I JEDINU DRŽAVU KOJA MOŽE DA EKONOMSKI POVUČE CEO REGION! Miletić o analizi u poznatom američkom mediju
IMG-20250824-WA0102.jpg