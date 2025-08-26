VUČIĆ I LAVROV RAZGOVARALI TELEFONOM: Razmotrili smo političku situaciju u regionu i krizu koja je spolja izazvana stalnim napadima na Srpsku
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas telefon sa ministrom spoljih poslova Ruske Federacije Sergejom Lavrovim.
- U dugom i srdačnom razgovoru razmotrili smo bilateralne odnose, dogovorili dalje unapređenje ekonomske saradnje, učešće u zajedničkim projektima, i istovremeno analizirali političke odnose, sa željom za daljim unapređenjem komunikacije i saradnje u različitim forumima, organizacijama i institucijama na međunarodnom nivou. Istovremeno, razmotrili smo situaciju, pre svega političku, u regionu, u Bosni i Hercegovini, krizu koja je spolja izazvana, sa stalnim napadima na Republiku Srpsku - istakao je Vučić.
Kako kaže, Lavrova je obavestio i o unutrašnoj situaciji, posebno kada je u pitanju stanje na Kosovu i Metohiji i pokušajima stalnog progona našeg stanovništva sa vekovnih ognjišta, kao i ćutanja najvećeg dela međunarodne zajednice.
Dogovoren je nastavak saradnje na razvoju odnosa dve države u različitim oblastima.
Kurir.rs