Šetnje građana protiv blokada pomeraju se sa subote, za kada su bile planirane, na nedelju u 18.30 časova.
POMERA SE ŠETNJA PROTIV BLOKADA: Okupljanje građana u nedelju u 18.30 časova u 100 mesta širom Srbije!
To je saopštio Centar za društvenu stabilnost.
Podsećamo, ove nedelje šetnje građana koji se protive blokadama biće održane u više od 100 mesta.
Podsećamo, prošle subote građani protiv blokada izašli su na ulice čak 75 mesta širom zemlje, kako bi ponovo rekli "ne" devetomesečnim blokadama i nasilju.
Na tom skupu, prema procenama BIA i MUP, na ulicama Uba, Vršca, Vrbasa, Sombora, Paraćina i desetina drugih gradova okupilo se više od 72.000 ljudi, što je premašilo sva očekivanja.
