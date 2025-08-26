Slušaj vest

To je saopštio Centar za društvenu stabilnost.

Podsećamo, ove nedelje šetnje građana koji se protive blokadama biće održane u više od 100 mesta.

Podsećamo, prošle subote građani protiv blokada izašli su na ulice čak 75 mesta širom zemlje, kako bi ponovo rekli "ne" devetomesečnim blokadama i nasilju.

Na tom skupu, prema procenama BIA i MUP, na ulicama Uba, Vršca, Vrbasa, Sombora, Paraćina i desetina drugih gradova okupilo se više od 72.000 ljudi, što je premašilo sva očekivanja.

Ne propustitePolitika"OVAKO NEŠTO U SRBIJI NE SME DA SE DOGAĐA" Predsednik Vučić osudio napad na studenta Vladimira Balaća i njegovu porodicu
Aleksandar Vučić
Politika"VAN SEBE SAM, SMETA IM ŠTO SMO IZ REPUBLIKE SRPSKE" Oglasio se student Vladimir Balać kome su blokaderi napali porodičnu kuću - NE DAJU NAM DA ŽIVIMO NORMALNO
vladimir balac.jpg
PolitikaFAŠIZAM NA DELU! Blokaderi išarali kuću porodice Vladimira Balaća, hitno se oglasila Ana Brnabić: Ovo su ljotićevski zborovi radili u vreme nacističke okupacije
brnabić.jpg
PolitikaPO UZORU NA "BLOKADERA S ROLEKSOM" Još jedna istaknuta blokaderka se seli u inostranstvo - dobila stipendiju britanske ambasade: "Studiraću u gradu koji volim!"
Dejana Stošić Lazar Stojaković+++.jpg