Slušaj vest

Srpska lista je danas, u nastavku konstitutivne sednice Skupštine Kosova, glasala protiv izbora kandidata Samoopredeljenja Dimalja Baše za predsednika parlamenta, zbog njegovog antisrpskoog stava.

- Zbog antisrpskog stava koji je ponovio i na današnjoj sednici skupštine u Prištini, uz najgore kvalifikacije srpskog naroda i srpske države, svih devet poslanika Srpske liste je glasalo protiv Dimalja Baše koga je Kurtijevo "Samoopredeljenje" predložilo za predsednika Skupštine - saopštila je Srpska lista na Instagramu.

Iz Srpske liste ukazuju da je Baša i u obraćanju nakon izbora na mesto predsednika parlamenta pokazao da nije neko ko može da ujedini poslanike.

- Više od polovine svog govora posvetio je uvredama na račun srpskog naroda - napominje Srpska lista.

- Pozivam na demokratizovanu Srbiju, koja priznaje Kosovo kao nezavisnu državu, na dobrosusedske odnose koje gradimo, da razmišljamo o izgradnji generacija sa međusobnim poštovanjem i tolerancijom, a ne sa mržnjom i sukobima - rekao je Baša, a piše Kosovo online.

Govorio je i o poteškoćama na severu, gde je "problem bio u kriminalnim strukturama koje je podržala Srbija, kako bi destabilizovala Kosovo“.

- Ali, Vlada Aljbina Kurtija svojim radom, stručnošću policije, uspela je da uništi kriminalne grupe i prvi put država ima monopol sile na celom Kosovom - rekao je Baša.

Spomenuo je i ženu lidera OVK Adema Jašarija za koju je rekao da se "borila sa mužem do zadnjeg minuta protiv fašističkih snaga Miloševića".