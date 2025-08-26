Slušaj vest

Srpska lista je danas, u nastavku konstitutivne sednice Skupštine Kosova, glasala protiv izbora kandidata Samoopredeljenja Dimalja Baše za predsednika parlamenta, zbog njegovog antisrpskoog stava.

- Zbog antisrpskog stava koji je ponovio i na današnjoj sednici skupštine u Prištini, uz najgore kvalifikacije srpskog naroda i srpske države, svih devet poslanika Srpske liste je glasalo protiv Dimalja Baše koga je Kurtijevo "Samoopredeljenje" predložilo za predsednika Skupštine - saopštila je Srpska lista na Instagramu.

Iz Srpske liste ukazuju da je Baša i u obraćanju nakon izbora na mesto predsednika parlamenta pokazao da nije neko ko može da ujedini poslanike.

- Više od polovine svog govora posvetio je uvredama na račun srpskog naroda - napominje Srpska lista.

Baša je, između ostalog, u obraćanju po preuzimanju dužnosti pozvao Srbiju da prizna Kosovo, tvrdeći da ima pretenzije na teritoriji Kosova.

Pozivam na demokratizovanu Srbiju, koja priznaje Kosovo kao nezavisnu državu, na dobrosusedske odnose koje gradimo, da razmišljamo o izgradnji generacija sa međusobnim poštovanjem i tolerancijom, a ne sa mržnjom i sukobima - rekao je Baša, a piše Kosovo online.

Govorio je i o poteškoćama na severu, gde je "problem bio u kriminalnim strukturama koje je podržala Srbija, kako bi destabilizovala Kosovo“.

- Ali, Vlada Aljbina Kurtija svojim radom, stručnošću policije, uspela je da uništi kriminalne grupe i prvi put država ima monopol sile na celom Kosovom - rekao je Baša.

Spomenuo je i ženu lidera OVK Adema Jašarija za koju je rekao da se "borila sa mužem do zadnjeg minuta protiv fašističkih snaga Miloševića".

Kurir Politika / Kosovo online

Ne propustitePolitikaĐURIĆ SA SORENSENOM: Neophodna deeskalacija stanja na KiM, dijalog najbolji put
s7.jpg
PolitikaODBAČENO UČEŠĆE SRPSKE LISTE NA IZBORIMA! Petković: Po direktnom nalogu Kurtija - Srpska lista će se boriti i pobediti
IMG-20250802-WA0321.jpg
Politika"KAD SU SRBI ŽRTVE, SVI ĆUTE" Petković: Napad na kuću Perovića najbolji pokazatelj Kurtijeve kampanje prema Srbima
Petar Petković
Politika"IZJAVA GRENELA SIGNALIZIRA DRUGAČIJI PRISTUP AMERIKE OKO PITANJA KOSOVA" Vladimir Kljajić: Fokus na praktične projekte i stabilnost kroz ekonomske veze
ričard grenel donald tramp.jpg