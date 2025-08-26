SRPSKA LISTA GLASALA PROTIV BAŠE ZBOG NJEGOVOG ANTISRPSKOG STAVA: Novi predsednik tzv. Parlamenta u Prištini nije dobio glasove Srba
Srpska lista je danas, u nastavku konstitutivne sednice Skupštine Kosova, glasala protiv izbora kandidata Samoopredeljenja Dimalja Baše za predsednika parlamenta, zbog njegovog antisrpskoog stava.
- Zbog antisrpskog stava koji je ponovio i na današnjoj sednici skupštine u Prištini, uz najgore kvalifikacije srpskog naroda i srpske države, svih devet poslanika Srpske liste je glasalo protiv Dimalja Baše koga je Kurtijevo "Samoopredeljenje" predložilo za predsednika Skupštine - saopštila je Srpska lista na Instagramu.
Iz Srpske liste ukazuju da je Baša i u obraćanju nakon izbora na mesto predsednika parlamenta pokazao da nije neko ko može da ujedini poslanike.
- Više od polovine svog govora posvetio je uvredama na račun srpskog naroda - napominje Srpska lista.
Baša je, između ostalog, u obraćanju po preuzimanju dužnosti pozvao Srbiju da prizna Kosovo, tvrdeći da ima pretenzije na teritoriji Kosova.
- Pozivam na demokratizovanu Srbiju, koja priznaje Kosovo kao nezavisnu državu, na dobrosusedske odnose koje gradimo, da razmišljamo o izgradnji generacija sa međusobnim poštovanjem i tolerancijom, a ne sa mržnjom i sukobima - rekao je Baša, a piše Kosovo online.
Govorio je i o poteškoćama na severu, gde je "problem bio u kriminalnim strukturama koje je podržala Srbija, kako bi destabilizovala Kosovo“.
- Ali, Vlada Aljbina Kurtija svojim radom, stručnošću policije, uspela je da uništi kriminalne grupe i prvi put država ima monopol sile na celom Kosovom - rekao je Baša.
Spomenuo je i ženu lidera OVK Adema Jašarija za koju je rekao da se "borila sa mužem do zadnjeg minuta protiv fašističkih snaga Miloševića".
Kurir Politika / Kosovo online