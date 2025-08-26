Slušaj vest

Građani širom Srbije poslali su u subotu, na mirnom skupu protiv blokada, još jednu snažnu poruku - ustala je Srbija, narod hoće da živi!

Požarevac, Sremska Mitrovica, Prokuplje, Srbobran, Kruševac, Ub, Vršac, Žabalj, Šid, Beočin, Bečej, Kosovska Mitrovica, Kovačica i još mnogo, mnogo mesta u Srbiji ustalo je protiv blokada. Od severa do zapada, istoka i juga Srbije, građani su poslali jasnu poruku - dosta blokada, narod hoće da živi!

"Blokade staju, život ide", "Srbija nije talac blokada", "Stop haosu, hoćemo mir", "Srbija se ne blokira, Srbija se voli", neke su samo od poruka sa mirnih skupova. Vijorile su se srpske trobojke na sve strane, a želja da se čuje i njihov glas podstakla ih je da se okupe u 75 mesta i još jednom poruče da ne žele nasilje na ulicama.

U nastavku pogledajte kako je to izgledalo:

Građani poslali snaznu poruku: Ustala je Srbija Izvor: Kurir

Podsetimo, građani Srbije iz 75 gradova i mesta širom zemlje okupili su se protekle subote da ponovo kažu jedno veliko "ne" 9-mesečnim blokadama, teroru i nasilju na ulicama koje se iz dana u dan vrši nad većinom građana koji samo žele da normalno žive i rade, slobodno se kreću i da im deca idu u školu.