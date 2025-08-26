Slušaj vest

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević oštro je osudio napad na studenta Vladimira Balaća i njegovu porodicu poručivši da nikakvi zborovi, fašisti i separatisti neće vladati Srbijom.

- Ono što smo danas videli da se dogodilo, odnosno, da je napisano na kući Vlade Balaća i njegove porodice u Futogu je potvrda da se, nažalost, obistinjuju ne tako dobre prognoze vezane za dešavanja u severnom delu Srbije, u Vojvodini. Nakon velike tragedije koja se dogodila 1. novembra u Novom Sadu povampirili su se svi oni koji su maštali i sanjali i koji sve čine da otcepe taj deo Srbije. Da Vojvodina ne bude ono što je od samog osnivanja, deo našeg bića, nešto što je neraskidivo vezano sa svojom maticom i otadžbinom. Svaku nesreću koriste da nam zabiju nož u leđa, vrše segregaciju, podele. Hoće da nas posvađaju, hoće da suštinski isteraju, proteraju, deo ljudi koji im politički ne odgovaraju, koji su neprihvatljivi zbog svog porekla, zbog svojih stavova, nepokolebljivosti, zbog toga što ne žele da im se dodvoravaju - rekao je Vučević u video obraćanju na Instagramu.

On je istakao da ljudi koji danas pretenduju da su nosioci demokratije i boljeg društva, suštinski potiru i demokratiju i priliku da se naše društvo razvija.