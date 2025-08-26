POVAMPIRENI SEPARATIZAM NA DELU! Vučević o sramnim grafitima na kući porodice Vladimira Balaća: Srbija će odgovoriti na sve ove izazove
Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević oštro je osudio napad na studenta Vladimira Balaća i njegovu porodicu poručivši da nikakvi zborovi, fašisti i separatisti neće vladati Srbijom.
- Ono što smo danas videli da se dogodilo, odnosno, da je napisano na kući Vlade Balaća i njegove porodice u Futogu je potvrda da se, nažalost, obistinjuju ne tako dobre prognoze vezane za dešavanja u severnom delu Srbije, u Vojvodini. Nakon velike tragedije koja se dogodila 1. novembra u Novom Sadu povampirili su se svi oni koji su maštali i sanjali i koji sve čine da otcepe taj deo Srbije. Da Vojvodina ne bude ono što je od samog osnivanja, deo našeg bića, nešto što je neraskidivo vezano sa svojom maticom i otadžbinom. Svaku nesreću koriste da nam zabiju nož u leđa, vrše segregaciju, podele. Hoće da nas posvađaju, hoće da suštinski isteraju, proteraju, deo ljudi koji im politički ne odgovaraju, koji su neprihvatljivi zbog svog porekla, zbog svojih stavova, nepokolebljivosti, zbog toga što ne žele da im se dodvoravaju - rekao je Vučević u video obraćanju na Instagramu.
On je istakao da ljudi koji danas pretenduju da su nosioci demokratije i boljeg društva, suštinski potiru i demokratiju i priliku da se naše društvo razvija.
- Kao što su prošle naše prostorije u Stražilovskoj ulici, na Bulevaru oslobođenja, u Kosovskoj ulici u Novom Sadu, Valjevu, Beogradu i drugim mestima, tako bi prošli i naši drugi gradovi. Baš kao što je goreo prostor na Bulevaru oslobođenja, bukvalno bi spalili grad Novi Sad kada bi se dočepali vlasti i kada bi upravljali našim životima. Očigledno, za njih, nemali broj građana ne može ostati u svojim kućama, nego bi ih proterali i zahtevali da napuste svoje domove. Srbija će odgovoriti na sve ove izazove i siguran sam da je apsolutno većinsko raspoloženje građana Novog Sada i Srbije da se takve stvari osude, ne dozvole, da nam se takve nesreće nikada više ne ponove. Pobediće Srbija! Pobediće Novi Sad - poručio je Vučević.