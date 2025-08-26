"PORUKA JE JASNA, SMETA IM POŠTENJE I PATRIOTIZAM" Ministarka Mesarović reagovala na napad na porodični dom Balaća
Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović osudila je napad na porodičnu kuću Vladimira Balaća u Futogu i naglasila da je užasno to što rade blokaderi nasilnici.
"Užasan napad povampirenih separatista na dom porodice Balać u Futogu. Oni bi da proteruju i raseljavaju samo zato što se njima tako hoće, zato što im smetaju pristojni i pošteni ljudi, što im smetaju oni koji vole svoju otadžbinu i žele joj dobro. Kuća čestitih ljudi oskrnavljena je uvredljivim grafitima jer u njoj živi student Vladimir Balać – mladić koji je svojim ponašanjem pokazao kako izgleda čast, hrabrost i ljubav prema otadžbini. Ovo nije prvi napad na njega i njegove najbliže, ali je jasna poruka – smeta im poštenje i patriotizam, smeta im što su Balaći došli iz Grahova. Užasno je to što rade blokaderi nasilnici, što pokušavaju da stvore podele obeležavajući ljude i njihove domove,.. kao da živimo u vremenima najmračnijih ideologija.
Naš narod dobro vidi kuda vodi takva mržnja i kakvi se modeli ponašanja nameću. I zato se odlučno bori protiv toga!
Zato je važno da svi stanemo u odbranu slobode i dostojanstva. Srbija je kroz istoriju uvek pobeđivala one koji su hteli da je pale, ruše i razaraju – pobediće ih i sada. Nasilju u našoj državi nema mesta, a nikakvi blokaderi, fašisti ili separatisti neće odlučivati o sudbini našeg naroda. Srbija ostaje zemlja časti, rada i jedinstva!
Sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i predsednikom Srpske napredne stranke Milošem Vučevićem nastavljamo da čuvamo Srbiju, da je gradimo i branimo od svakog zla", napisala je ministarka na zvaničnom Instagram nalogu.