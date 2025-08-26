"Užasan napad povampirenih separatista na dom porodice Balać u Futogu. Oni bi da proteruju i raseljavaju samo zato što se njima tako hoće, zato što im smetaju pristojni i pošteni ljudi, što im smetaju oni koji vole svoju otadžbinu i žele joj dobro. Kuća čestitih ljudi oskrnavljena je uvredljivim grafitima jer u njoj živi student Vladimir Balać – mladić koji je svojim ponašanjem pokazao kako izgleda čast, hrabrost i ljubav prema otadžbini. Ovo nije prvi napad na njega i njegove najbliže, ali je jasna poruka – smeta im poštenje i patriotizam, smeta im što su Balaći došli iz Grahova. Užasno je to što rade blokaderi nasilnici, što pokušavaju da stvore podele obeležavajući ljude i njihove domove,.. kao da živimo u vremenima najmračnijih ideologija.