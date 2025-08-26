Slušaj vest

"Srdačan razgovor sa ministrom spoljnih poslova Republike Kongo o saradnji koja nas očekuje u narednom periodu. Započećemo realizaciju novih bilateralnih sporazuma i projekata koji će dodatno učvrstiti odnose između naših zemalja. Ova saradnja nije samo strateška, njeni temelji izgrađeni su na dugogodišnjem poverenju i međusobnom poštovanju", objavio je Vučić na instagram nalogu "buducnostsrbijeav".

On je naglasio da je Srbija uvek bila i da će uvek biti uz one koji poštuju međunarodno pravo i princip teritorijalnog integriteta, kao što to čini Republika Kongo, pružajući jasnu podršku očuvanju celovitosti Srbije.

"Naša zemlja je oduvek bila i biće uz one koji poštuju međunarodno pravo i princip teritorijalnog integriteta, kao što to čini Republika Kongo, pružajući jasnu podršku očuvanju celovitosti Srbije. Takav stav predstavlja izraz principijelnosti i prijateljstva, što dodatno potvrđuje i pismo predsednika Republike Kongo koje sam primio", naveo je Aleksandare Vučić.

Predsednik Srbije je istakao da je Srbija, kao i Republika Kongo, ponosna na svoju tradiciju i vrednosti, ali i da ostaje otvorena za nove izazove koji će doprineti napretku oba naroda.