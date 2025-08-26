Slušaj vest

Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije osudio je vandalizam blokadera koji su išarali fasadu kuće bake studenta koji želi da uči Vladimira Balaća u Futogu. Oni su na fasadi napisali "Selite se, dođoši" i "Zborovi Novi Sad".

- Evo kako izgleda kada svezuba elita ispisuje grafite! Dakle, sva slova ispravno napisana, latinička, naravno, a sadržina poruke čist ustašluk! Podrška sjajnom momku Vladimiru Balaću i njegovoj porodici! Neće ova nacistička banda nikoga da iseljava! Mogu samo oni da budu preseljeni u zatvore i ludnice, gde im je i mesto - napisao je Jovanov na društvenoj mreži "X".

Da podsetimo, blokaderi su tokom noći uvredljivim grafitima išarali porodičnu kuću studenta Vladimira Balaća, koji se od početka protivio nezakonitim blokadama.

Balać: Ovo nije prvi napad na mene, udarali su me u Studenjaku, svakodnevno nam prete

- Van sebe su i moji roditelji. Otac je otišao po hleb i video šta piše na fasadi. Već su nam jednom šarali kuću. Ovo nije prvi napad na mene. Udarali su me u Studenjaku, svakodnevno nam prete. Nekome izgleda smeta što je moja porodica iz Republike Srpske, iz jednog sela pored Bosanskog Grahova. Šaraju naše kuće, maltretiraju naše porodice, ne dozvoljavaju nam da živimo normalno, blokiraju ulice, maltretiraju nas - rekao je Balać.