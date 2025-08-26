OGLASILO SE TUŽILAŠTVO POVODOM JEZIVIH GRAFITA NA KUĆI BALAĆA: Evo za koje krivično delo se terete oni koji su ih ispisali
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu oglasilo se povodom skandaloznih grafita na kući porodice studenta Vladimira Balaća i saopštilo da je isto kvalifikovalo kao krivično delo - rasna i druga diskriminacija.
VJT saopštilo je da je Policijskoj upravi u Novom Sadu stavljen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja radi identifikacije izvršioca i daljeg postupanja.
- Povodom interesovanja javnosti u vezi prijavljenim događajem od 26. avgusta 2025. godine, kada je na fasadi kuće oštećenog S.B. u Futogu ispisan grafit sa diskriminatornom sadržinom, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je navedeni događaj pravno kvalifikovan kao krivično delo Rasna i druga diskriminacija iz člana 387 stav 4 Krivičnog zakonika Republike Srbije. Policijskoj upravi u Novom Sadu je stavljen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja radi identifikacije izvršioca i daljeg postupanja - napisalo je VJT u saopštenju.