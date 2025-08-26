Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu oglasilo se povodom skandaloznih grafita na kući porodice studenta Vladimira Balaća i saopštilo da je isto kvalifikovalo kao krivično delo - rasna i druga diskriminacija.

VJT saopštilo je da je Policijskoj upravi u Novom Sadu stavljen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja radi identifikacije izvršioca i daljeg postupanja.

- Povodom interesovanja javnosti u vezi prijavljenim događajem od 26. avgusta 2025. godine, kada je na fasadi kuće oštećenog S.B. u Futogu ispisan grafit sa diskriminatornom sadržinom, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je navedeni događaj pravno kvalifikovan kao krivično delo Rasna i druga diskriminacija iz člana 387 stav 4 Krivičnog zakonika Republike Srbije. Policijskoj upravi u Novom Sadu je stavljen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja radi identifikacije izvršioca i daljeg postupanja - napisalo je VJT u saopštenju.

Ne propustitePolitika"OVAKO NEŠTO U SRBIJI NE SME DA SE DOGAĐA" Predsednik Vučić osudio napad na studenta Vladimira Balaća i njegovu porodicu
Aleksandar Vučić
PolitikaPOVAMPIRENI SEPARATIZAM NA DELU! Vučević o sramnim grafitima na kući porodice Vladimira Balaća: Srbija će odgovoriti na sve ove izazove
Vučević.jpg
Politika"PORUKA JE JASNA, SMETA IM POŠTENJE I PATRIOTIZAM" Ministarka Mesarović reagovala na napad na porodični dom Balaća
Adrijana Mesarović
PolitikaEVO KAKO IZGLEDA KADA SVEZUBA ELITA ISPISUJE GRAFITE! Milenko Jovanov osudio grafite mržnje na kući Balaća: Neće ova nacistička banda nikoga da iseljava!
IMG-20250318-WA0127.jpg