Javnost u Srbiji ostala je šokirana jezivim grafitima mržnje koji su ispisani na kući porodice Vladimira Balaća, studenta koji hoće da uči sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Ipak, monstruoznost ovog čina ne treba tražiti isključivo u pojedincima, za koje nema sumnje da moraju da odgovaraju, već i u podstrekačima i generatorima mržnje koji huškaju na sve koji drugačije misle.

Samo neupućeni u politička dešavanja u Srbiji reći će da ovo nije jedna od najstrašnijih stvari koja se dogodila u poslednjih devet meseci i da ne predstavlja čist fašizam jer poziva na fašističke metode obračuna sa "nepodobnima", poput proterivanja. U ovom slučaju, Vladimir Balać i njegova porodica su "nepodobni" jer ne razmišljaju kao blokaderi, ali i zbog toga što su im koreni zapadno od Drine.

Isto tako, samo naivni u ovom činu neće videti odgovornost propagandne mašinerije N1 i Nove S, koji lažu kako bi dodatno potpalili atmosferu u društvu. Jedna od najgnusnijih laži ovih medija bila je ona za "dečaka iz Valjeva koji se nalazi u kritičnom stanju jer je brutalno pretučen od strane policije na protestu".

Razmotavanjem te laži smo se već bavili. Odmah je utvrđeno da se taj događaj nije desio, da ne postoji nikakav dečak koji je posle navodne intervencije policije zbrinut u nekoj privatnoj bolnici. Lagali su. Zbog čega? I to nije jasno samo neupućenima.

N1 i Novoj S potrebni su ovakvi događaji kako bi podgrevali nezadovoljstvo i bes blokadera, jer žele slike paljenja, divljanja i svih drugih oblika nasilja. Grafiti mržnje na kući Balaća samo su jedan od oblika nasilja, a propagandisti sa pomenutih televizija direktno su odgovorni za njih jer šire laži, poput one za dečka u Valjevu, kako bi zapalili atmosferu.

Postavlja se pitanje: Dokle će da lažu i truju mržnjom? Dokle će da ismevaju svaku pruženu ruku, svaki poziv na dijalog? Dokle će da dižu tenzije i "pale vatru", pritom se predstavljajući kao objektivni i nepristrasni mediji?