Vladimir Balać stigao je u porodičnu kuću u Futogu koju su blokaderi tokom noći išarali uvredljivim grafitima.

On je za Kurir rekao da se nije uplašio i da će nastaviti da se bori za bolju Srbiju.

- Moram da im poručim da me nisu uplašili, da me neće uplašiti i da ću ostati dosledan svojim stavovima i principima. Da ću nastaviti da budem dobar đak, da ću nastaviti da idem na fakultet. Da ći nastaviti da nižem desetke, da ću ostati u mojoj zemlji i da ću se boriti za bolju Srbiju i da naša zemlja bude bolja za život.

- Ovo što smo mogli da vidimo je strašno, gde su moju kuću išarali samo zato što sam Srbin, pravoslavac, samo zato što sam rekao da sam iz Republike Srpske, samo zato što sam javno rekao svoj stav da sam protiv blokada... Moji roditelji su kao i svaki roditelji uplašeni za svoje dete, ali oni me podržavaju u svemu što radim i znaju da su moji stavovi ispravni. Tako da, još jednom iz Futoga kod Novog Sada, pozdravljam vas, ne damo vam Srbiju - rekao je Balać za Kurir.

Balać za Kurir Izvor: Kurir

Podsetimo, na kući su napisali "Selite se dođoši", kao i "Zborovi Novi Sad", a povodom ovog slučaja oglasio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je osudio vandalski čin blokadera.