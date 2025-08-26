Slušaj vest

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju dr Petar Petković razgovarao je danas u Beogradu sa izaslanikom EU za dijalog Peterom Sorensenom kome je izrazio zabrinutost zbog niza eskalatornih poteza koje je Priština preduzela posebno poslednjih nedelja na severu KiM, a kojima nastoji da ozbiljno ugrozi mir i stabilnost.

Petković je naglasio da Priština mimo dijaloga i pregovora u Briselu sprovodi jednostrane i nasilne poteze kojima stvara nemoguće uslove za život srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, a da na njegove nekoordinisane poteze izostaje jasna reakcija Evropske unije i Brisela. Kao primere, Petković je naveo otvaranje mosta u Kosovskoj Mitrovici, brojna arbitrarna hapšenja Srba, promene naziva ulica na severu KiM, uklanjanje murala znamenitim Srbima...

Foto: Kancelarija Za Kim

- Kurti sistematski sprovodi institucionalni i fizički teror nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji, pokušavajući da promeni realnost na terenu, svesno izbegavajući poštovanje do sada postignutih i potpisanih sporazuma. Svega toga ne bi bilo, da danas, posle 12 godina od potpisivanja Prvog briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa, imamo formiranu Zajednicu srpskih opština čiji je garant sprovođenja bila i Evropska unija, zbog čega snosi deo odgovornosti za situaciju na terenu - istakao je Petković.