GLASNO ETNIČKO ČIŠĆENJE! KURTI DIVLJA UOČI LOKALNIH IZBORA NA KiM: Duboka politička kriza i pokušaj brisanja tragova srpskog postojanja na KiM
Pritisak na Srbe na Kosovu i Methoji od strane premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija ne jenjava, a čini se kako se uoči lokalnih izbora zakazanih za 12. oktobar čak svakodnevno povećava!
Nakon pokušaja da zabrane kandidovanje srpske liste na izborima na KiM i nakon što su prekrečili murale sa srspkim trobojkama i grafite drugim nacionalnim simbolima Srbije, u ponedeljak je nelegitimna skupština opštine Severna Mitrovica na zasedanju, o kojem nikog nije obavestila, donela odluku o preimenovanju čak 87 ulica u Severnoj Mitrovici!
Osim što očigledeno pokušava da zatre makar i sećanje na to da su Srbi bili nekada većinsko stanovništvo na KiM, Kurti je napravio novi esklatorni potez, kada je na osnovu jednostrane odluke Prištine, protivpravno otvorio novi most na Ibru u Kosovskoj Mitrovici, protiv koga su se Srbi masovnu bunili.
Politički analitičar Srđan Barac kaže za Kurir da ono što danas vidimo na prostoru Kosova i Metohije jasno govori o dubokoj političkoj krizi i odustvu elememntarne demokratske kulture.
- Promena naziva ulica samo je nastavak iste politike pokušaja da se brišu tragovi srpskog postojanja na Kosovu i Metohiji. To je poruka da srpska zajednica treba da nestane iz javnog i kulturnog života, sada je to glasno etničko čišćenje. Dodatno zabrinjava i politički motivisano uklanjanje murala u Severnoj Mitrovici, što je još jedan vid pritiska na srpski narod da se izbriše njegov identitet i istorijsko prisustvo na tom prostoru. Umesto dijaloga i poštovanja različitosti, svedoci smo jednostranih akcija koje izazivaju dodatne tenzije - kaze Barac i dodaje:
U Kosovskoj Mitrovici je u utorak rano otvoren za saobraćaj jedan od dva mosta čiju su gradnju počele prištinske vlasti početkom jula, bez konsultacija sa Srbima.
Most se nalazi blizu glavnog mosta na Ibru, koji je zatvoren za saobraćaj i koji neprestano obezbeđuju pripadnici KFOR-a.
- Otvaranje mosta je gaženje sporazuma iz dijaloga i šamar EU. Zato je Kurti i izabrao da otvori most danas, kada u Beogradu boravi Peter Sorensen - naveo je Petković na mreži X.
-Beograd će nastaviti da insistira na zaštiti prava Srba i na dijalogu, ali je sve očiglednije da Priština nema iskrenu nameru da izgradi multietničko društvo. Umesto toga, gradi se atmosfera straha i nesigurnosti, što na kraju najviše ugrožava mir i stabilnost celog regiona.
Barac se osvnruo i na to što je tzv. Skupština Kosova uspela da čak iz 58. puta u utorak napokon izabere poslanika "Samoopredeljenja" Dimalja Bašu za predsednik tzv. Parlamenta u Prištini, a Srpska lista glasala je protiv ovog kandidata zbog njegovog antisrpskog stava.
- Sama činjenica da je za izbor predsednika tzv. skupštine Kosova bilo potrebno čak 58 pokušaja pokazuje da tamošnji politički sistem funkcioniše na ivici apsurda. To šalje poruku ne samo građanima Kosova i Metohije, već i međunarodnoj zajednici, da privremene institucije u Prištini nemaju kapacitet da budu stabilne i legitimne. Jasno je da je njihov projekat propao - objašnjava Barac.
Da podsetimo, komisija za žalbe i prigovore na izbore presudila je u korist Srpske liste, usvajajući njenu žalbu na odluku Centralne izborne komisije da ne overi njenu listu kandidata za lokalne izbore 12. oktobra 2025. godine.
Nakon toga predsednik Srpske liste Zlatan Elek rekao je 22. avgusta da je Centralna izborna komisija Kosova, odbijanjem sertifikacije kandidata te liste za predstojeće lokalne izbore, donela diskriminatorsku, protivzakonitu odluku.
Kurir Politika