U Kosovskoj Mitrovici je u utorak rano otvoren za saobraćaj jedan od dva mosta čiju su gradnju počele prištinske vlasti početkom jula, bez konsultacija sa Srbima.

Most se nalazi blizu glavnog mosta na Ibru, koji je zatvoren za saobraćaj i koji neprestano obezbeđuju pripadnici KFOR-a.

- Otvaranje mosta je gaženje sporazuma iz dijaloga i šamar EU. Zato je Kurti i izabrao da otvori most danas, kada u Beogradu boravi Peter Sorensen - naveo je Petković na mreži X.