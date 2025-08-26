Slušaj vest

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković naveo je da je Aljbin Kurti danas pokušao da progura Nenada Rašića za potpredsednika kosovske Skupštine, na mesto koje pripada Slavku Simiću, koga je predložila Srpska lista.

"Pravno nasilje u prištinskom parlamentu neviđenih razmera! Kurti pokušao da progura Rašića za potpredsednika tzv. skupštine, na mesto koje pripada Slavku Simiću, koga je predložila Srpske liste. Za tu prevaru uveli su čak i izbor žrebom, doduše bez uspeha. Rašić je predstavnik Kurtija, a ne Srba“, napisao je Petković na društvenoj mreži Iks.

Od dva potpredsednička mesta koja pripadaju nevećinskim zajednicama, na jedno je izabrana Emilija Redžepi, kao predstavnica bošnjačkog naroda. Nakon što Slavko Simić ispred Srpske liste ni u tri navrata nije dobio potrebnu većinu za drugo potpredsedničko mesto održan je žreb koji, takođe, nije uspeo, pa je sednica prekinuta.

