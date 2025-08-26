Ministar Stanković se oglasio posle incidenta u Futogu: Osuđujem isključivost, mržnju i diskriminaciju koji su usmereni ka Balaću i njegovoj porodici
Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković oglasio se povodom incidenta u Futogu u kome je tokom noći išarana uvredljivim grafitima porodična kuća Vladimira Balaća.
"Ispisivanje uvredljivih grafita i uništavanje porodičnog doma Vladimira Balaća primer su govora mržnje i pretnji usmerenih ka ovom uzornom studentu i hrabrom mladom građaninu naše zemlje. Balać spada u elitne studente u našoj zemlji, a očigledno je da njegovo znanje, talenat i javni angažman smetaju lažnim borcima za demokratiju i pravdu u Srbiji", naveo je Stanković i dodao:
"Ovo nije demokratija, već udarac na slobodu opredeljenja mladog čoveka da bude stručnjak i patriotski nastrojen pripadnik naše zajednice. Ovakvi akti bezumnog nasilja ne otvaraju prostor za dijalog i toleranciju u našem duboko podeljenom društvu.
Osuđujem isključivost, mržnju i diskriminaciju koji su sadržani u ovom aktu poništavanja njegove ličnosti i omalovažavanja njegove porodice.