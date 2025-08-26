"Pre nekoliko minuta sam došao ispred svoje kuće u Futogu koju su mi noćaš išarali. Možete da vidite šta su mi napisali: 'Selite se dođoši. Zborovi Novi Sad'. Ovo 'selite se dođoši' je pretnja. Jer, šta će se dogoditi ako se ne odselim. Hoćete li me fizički napasti? Hoćete napasti mene, moju porodicu? Oni koji su ovo uradili su se potpisali - 'Zborovi Novi Sad'. To su isti oni kojima smeta izgradnja crkve na Limanu i isti oni kojima smeta srpska trobojka. Verovatno su to oni koji aplaudiraju Piculi na one sramne izjave protiv naše zemlje i protiv našeg naroda", naveo je Balać i dodao: