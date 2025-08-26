BALAĆ STIGAO U PORODIČNI DOM KOJI SU BLOKADERI IŠARALI PRETEĆIM PORUKAMA: Ovo su isti oni kojima smeta izgradnja crkve na Limanu i kojima smeta srpska trobojka
Vladimir Balać, student koji hoće da uči sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, došao je u Futog u roditeljski dom koji su blokaderi noćas išarali pretećim grafitima.
Balać se oglasio na TikToku po dolasku kući i poručio da se ne boji i da nema predaje.
"Pre nekoliko minuta sam došao ispred svoje kuće u Futogu koju su mi noćaš išarali. Možete da vidite šta su mi napisali: 'Selite se dođoši. Zborovi Novi Sad'. Ovo 'selite se dođoši' je pretnja. Jer, šta će se dogoditi ako se ne odselim. Hoćete li me fizički napasti? Hoćete napasti mene, moju porodicu? Oni koji su ovo uradili su se potpisali - 'Zborovi Novi Sad'. To su isti oni kojima smeta izgradnja crkve na Limanu i isti oni kojima smeta srpska trobojka. Verovatno su to oni koji aplaudiraju Piculi na one sramne izjave protiv naše zemlje i protiv našeg naroda", naveo je Balać i dodao:
"Ja moram i hoću da im poručim da se ne bojim i da se neću predati. Nastaviću da dobijam desetke, da budem dobar đak i boriću se svim svojim bićem da moja Srbija bude bolje mesto za život. Nema predaje i ne damo vam Srbiju".