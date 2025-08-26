Politika
OD SVOJE OTADŽBINE NEMAM NIŠTA VAŽNIJE I PREČE Predsednik Vučić: Za Srbiju sam dao sve što sam mogao, daću i ubuduće (VIDEO)
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da od svoje otadžbine nema ništa važnije i preče.
U videu koji je objavio na Instagramu dodaje da je za Srbiju dao sve što je mogao, kao i da će davati i ubuduće.
"Mi će da budemo uvek sa svojim narodom. Nigde ne idem. Nigde da mrdam neću, jer ja od svoje otadžbine nemam ništa važnije i ništa preče", navodi predsednik Vučić i dodaje:
"Borio sam se za Srbiju i dao sve što sam mogao, i daću i ubuduće. Biću sa svojim narodom".
86 · Reaguj
21