Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da od svoje otadžbine nema ništa važnije i preče.

U videu koji je objavio na Instagramu dodaje da je za Srbiju dao sve što je mogao, kao i da će davati i ubuduće.

"Mi će da budemo uvek sa svojim narodom. Nigde ne idem. Nigde da mrdam neću, jer ja od svoje otadžbine nemam ništa važnije i ništa preče", navodi predsednik Vučić i dodaje: