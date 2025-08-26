Slušaj vest

Na kući jednog studenta osvanuo je natpis mržnje, poruka da nije poželjan, da treba da ode, samo zato što mislsti drugačije. Propaganda i laži, plasirane iz dana u dan, stvorile su atmosferu linča.

Perko Matović Foto: Kurir Televizija

Samo nekoliko dana ranije, razbijen je izlog prostorija Srpske napredne stranke. Simbolički i stvarni napadi postaju svakodnevica.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Perko Matović, Centar za nacionalnu politiku, Marko Lakić, urednik digitalnog izdanja dnevnog lista "Politika", kao i Darko Obradović, Centar za stratešku analizu.

Matović: Trenutna faza obojene revolucije je otvoreno anti-srpstvo

Matović navodi da ovaj slučaj ukazuje na novu fazu obojene revolucije:

- Metode su nacističke, a ideologija boljševička. Sam natpis, Srbin ne može da bude nedobrodošao u Srbiji. Faza obojene revolucije sada je otvoreno anti-srpstvo. Što ih je manje, to su agresivniji - kaže Matović.

On dodaje da je ovo jedno vreme bilo maskirano u narodni pokret, ali da je ideologija jasna i da su to isti ljudi koji žele nezavisnu Vojvodinu.

- Target je vlast koja je nacionalno odgovorna i to je pokazala na više primera. Napali su momka koji oličava sve protiv čega se oni bore. On je ponosan što je iz Republike Srpske i fenomenalan je student, poštuje srpske institucije i ima respekt prema zastavi i univerzitetu - kaže Matović.

Matović kaže da su blokaderi trenutno neznačajna manjina koja jeste destruktivna, i sa njom se treba oštro obračunati.

- Ovo je završna faza, gube podršku i pokušavaju da izazovu nesreću kako bi politički profitirali od nje - kaže Matović.

Darko Obradović Foto: Kurir Televizija

Obradović: Došli smo u fazu nasilnog ekstremizma

Obradović kaže da postoji nešto što se zove ciklus radikalizacije kada pojedinac upija radikalne poglede na svet i kasnije ne prihvata različito mišljenje:

- Onda prelazimo u fazu nasilnog ekstremizma. Trenutak kada se napiše nekome na kući ovakva poruka mi pričamo o nasilnom ekstremizmu i krivičnom delu proganjanja, možda ima elemenata ugrožavanja sigurnosti - kaže Obradović.

On dodaje da društvenim mrežama i različitim grupama putuje mržnja, pa kaže i da ne postoji politička poruka koja treba da motiviše ljude prema političkom cilju, već je ovo personifikacija žrtve.

- Koncept liberalne demokratije nema mesta tome da kažete ko je odakle. Ako je porodica Balać u Futogu, njihov glas je podjednako važan. Država od početka ne tretira na pravi način pojave i bezbednosno aktivna dešavanja. Prst se upire u pogrešnom pravcu dok nasilni ekstremizam poprima svoje obrise - kaže Obradović.

Marko Lakić Foto: Kurir Televizija

Lakić: Ružno je označavati nekog ko misli suprotno od vas

Lakić kaže da veruje da srpstvo nije ugroženo i da narod ima nepogrešiv osećaj za dobro i loše.

- Moj utisak je da su svi pobacili, narod koji je pobrkao oko čega se ovo vrti, policija, pojedinci i institucije - kaže Lakić.

Lakić kaže i da je posebno loše što je upotrebljena reč "dođoši", jer nema Srba koji nemaju nekog svog ko je bio dođoš.

- Ružno je označavati nekog ko misli suprotno od vas. Mi možemo da mislimo drugačije, ali moramo da se poštujemo. Da li će policija nekog da hapsi, možemo da razgovaramo, za nekog policija postupa po zadatku, za nekog je previše brutalna - kaže on.

Matović o blokaderima: Što ih je manje, to su agresivniji - Nova faza obojene revolucije je otvoreno anti-srpska Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs