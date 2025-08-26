Slušaj vest

Novinar i bivši medijski koordinator Novog DSS Uroš Piper komentarisao je vest koju je objavio N1 a tiče se predaje krivične prijave protiv komandanta Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata (JZO) Marka Krička od strane advokata Nikoline Sinđelić.

Ono što je Piper istakao je da su novinari N1 "zaboravili da nam kažu jednu sitnicu - to da je "advokat Ivanović" u stvari poslanik Ivanović".

- NPS-a Mikijevog. Igore Božiću, napusti novinarstvo. Samostalno, danas. Ionako će ti Branka Lazić uskoro biti šef, pa biraj ili sad ili tad momčino! - napisao je Piper.