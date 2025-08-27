Politika
MINISTAR ĐURIĆ SA SVOLVELOM U BEOGRADU: Razmena mišljenja o partnerstvu Srbije i SAD
Slušaj vest
Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je sa američkim republikanskim kongresmenom Erikom Svolvelom koji je ujedno i član Srpskog kongresnog kokusa.
Đurić je na društvenoj mreži "X" naveo da je razmenio mišljenja sa Svolvelom o partnerstvu Srbije i SAD.
"Dvostranačka podrška u Kongresu SAD predstavlja važan podsticaj za dalje jačanje veza između naših zemalja i naroda", naglasio je Đurić.
Kako je dodao, tokom razgovora posebno su naglasili značaj proširenja saradnje u ekonomiji, trgovini i IT-u kao obećavajućim oblastima za stvaranje novih mogućnosti za rast, investicije i prosperitet za obe nacije.
Đurić je ujedno poželeo i dobrodošlicu Svolvelu u Srbiju.
"Dobrodošao u Beograd, prijatelju", naveo je Đurić.
Reaguj
Komentariši