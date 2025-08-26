Slušaj vest

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić oglasio se posle napada blokadera na policiju ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Kako je Dačić objasnio, Interventna jedinica je došla na poziv dekana Milivoja Alanovića.

Alanović je policiju pozvao kada je grupa blokadera ušla na fakultet.

"Još jedan napad na policiju", počeo je Dačić i nastavio:

"U 18.55 dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu prijavio je da je veći broj lica nasilno ušao u prostorije fakulteta i pozvao u pomoć policiju. Pripadnici Interventne su upućeni na događaj, kojom prilikom su bez ikakvog povoda blokaderi pokušali da spreče dolazak Interventne, ne samo verbalno, već i fizički. Starešina je uspeo da uđe u prostorije i obavi razgovor sa dekanom".

"Šta je policija kriva? Došla na poziv dekana, što je naša dužnost".

Kako je Dačić naveo, među blokaderima su bili i Miša Bačulov, Miran Pogačar, Goran Ješić, Milomir Jačimović, Robert Silberholz, Milan Čanak, sin Nenada Čanka, koji na društvenim mrežama poziva blokadere da se u što većem broju suprotstave policiji.

Dačić je pustio i snimak napada na policiju.

"Zahvaljujem onima koji su ovo snimili, ovde se vidi da nikakvog povoda za napad na policiju nije bilo"

"U prostorijama fakulteta nisu zatečeni studenti drugih fakulteta, oni su ih napustili kada su videli policiju. Trenutno pripadnici Interventne jedinice policije i žandarmerije se nalaze ispred ulaza u fakultet i, kao što vidite, oni onemogućavaju nasilni ulazak blokadera. Unutar fakulteta se nalazi, kako je dekan rekao, petnaestak profesora i zaposlenih".

"Mi smo obavestili tužilaštvo, koje je naložilo da dostavimo izveštaj. U toku je identifikacija svih onih koji su počinili krivična dela i prekršaje, koji su napadali policiju".

"Još jednom pozivamo sve da se pridržavaju zakona. Policija radi svoj posao. Videli ste upravo na ovom primeru da se policiji onemogućava da dođe do mesta gde je pozvana od strane legalnih i legitimnih organa fakulteta, odnosno dekana. Ovo je nažalost slika i prilika svih tih stvari koje se dešavaju ovih dana, da se policija optužuje za neku navodnu brutalnost, a ovde vidite kako neko napada policiju i u svim tim snimcima videćete da ima ljudi koji udaraju policiju, guraju policiju i samim tim vrše i krivična dela i prekršaje. Pozivamo sve da poštuju zakon. Svako ko krši zakon, ko je počinio krivična dela ili prekršaje, biće identifikovan i sa strane policije procesuiran u smislu podnošenja prijave nadležnom tužilaštvu. Šta će tužilaštvo dalje da radi, to je u njihovoj nadležnosti"