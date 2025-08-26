Slušaj vest

Blokaderi su večeras nastavili da sprovode nasilje nad policijom!

Trenutno su ispred zgrade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, gde su počeli da guraju policiju.

Kako se može videti na snimcima sa mreža, Milan Čanak komanduje na društvenim mrežama, a Miša Bačulov predvodi napad na policiju.

Blokaderi napali policiju u Novom Sadu Izvor: Printscreen

Kako smo danas pisali, dekan Filozofskog fakulteta Milivoje Alanović, zajedno sa dvadesetak profesora, ušao je jutros na svoje radno mesto, u zgradu fakulteta i - promenio bravu.