Politika
BLOKADERI NASRNULI NA POLICIJU! Drama ispred fakulteta u Novom Sadu: Bačulov predvodi napad na policajce! (VIDEO)
Blokaderi su večeras nastavili da sprovode nasilje nad policijom!
Trenutno su ispred zgrade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, gde su počeli da guraju policiju.
Kako se može videti na snimcima sa mreža, Milan Čanak komanduje na društvenim mrežama, a Miša Bačulov predvodi napad na policiju.
Kako smo danas pisali, dekan Filozofskog fakulteta Milivoje Alanović, zajedno sa dvadesetak profesora, ušao je jutros na svoje radno mesto, u zgradu fakulteta i - promenio bravu.
