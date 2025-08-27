JADIKOVALI ZBOG "DRANJA KOŽE SA LEĐA", SADA BRANE VELIKE TRGOVCE: Šolakovi mediji u kampanji protiv novih mera države i interesa građana
I od kada je predstavio mere građanima, mediji u vlasništvu Dragana Šolaka, pre svega Nova S i N1, krenuli su u besomučnu kampanju spinova i laži.
To se videlo i na samoj konferenciji, nepristojnim ponašanjem novinara ovih medija, zbog čega je i predsednik Vučić reagovao.
Još zanimljivija je činjenica da su sami pre samo nekoliko meseci pisali da je potrebno da država interveniše i smanji marže, a sada se podsmevaju kako državi, tako i građanima Srbije kojima će ove mere olakšati život.
Iz toga se jasno vidi da takve stvari rade samo kako bi izazvali što veći haos - kao što su to pokušali da urade lažima o ubijenom detetu u Valjevu sa ciljem podsticanja haosa u zemlji.
Nekoliko primera - N1 je objavio u januaru ove godine tekst pod naslovom: "Marže trgovinskih lanaca i preko 40 odsto, ako morate - u petak kupujte kod malih".
Samo nekoliko meseci kasnije, u avgustu, isti mediji pisali su kako "građani krpe kraj sa krajem", dok trgovine zarađuju držeći enormno visoke cene.
Međutim, čim je predsednik Vučić predstavio nove mere države, čiji cilj je upravo rasterećenje građana i stavljanje pod kontrolu najvećih trgovinskih marži, N1 je potpuno promenio priču - više nije problem što trgovci deru kožu ljudima, već je problem što je država rešila da im stane na put.
Na isti način su mediji Dragana Šolaka dizali paniku i zbog izgradnje auto-puteva, plašeći građane tunelima, zatim zbog izgradnje novog mosta u Beogradu i uklanjanja starog železničkog, pa zatim završetka železničke stanice Prokop, Beograda na vodi, i hiljade drugih infrastrukturnih projekata koji i građanima i državi donose samo korist.
Zašto dobrobit građana Srbije nije u interesu medija Dragana Šolaka, zapitajte se i sami.