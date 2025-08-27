Slušaj vest

I od kada je predstavio mere građanima, mediji u vlasništvu Dragana Šolaka, pre svega Nova S i N1, krenuli su u besomučnu kampanju spinova i laži.

To se videlo i na samoj konferenciji, nepristojnim ponašanjem novinara ovih medija, zbog čega je i predsednik Vučić reagovao.

Još zanimljivija je činjenica da su sami pre samo nekoliko meseci pisali da je potrebno da država interveniše i smanji marže, a sada se podsmevaju kako državi, tako i građanima Srbije kojima će ove mere olakšati život.

Iz toga se jasno vidi da takve stvari rade samo kako bi izazvali što veći haos - kao što su to pokušali da urade lažima o ubijenom detetu u Valjevu sa ciljem podsticanja haosa u zemlji.

Nekoliko primera - N1 je objavio u januaru ove godine tekst pod naslovom: "Marže trgovinskih lanaca i preko 40 odsto, ako morate - u petak kupujte kod malih".

Foto: Printscreen

Samo nekoliko meseci kasnije, u avgustu, isti mediji pisali su kako "građani krpe kraj sa krajem", dok trgovine zarađuju držeći enormno visoke cene.

Foto: Printscreen

Međutim, čim je predsednik Vučić predstavio nove mere države, čiji cilj je upravo rasterećenje građana i stavljanje pod kontrolu najvećih trgovinskih marži, N1 je potpuno promenio priču - više nije problem što trgovci deru kožu ljudima, već je problem što je država rešila da im stane na put.

Na isti način su mediji Dragana Šolaka dizali paniku i zbog izgradnje auto-puteva, plašeći građane tunelima, zatim zbog izgradnje novog mosta u Beogradu i uklanjanja starog železničkog, pa zatim završetka železničke stanice Prokop, Beograda na vodi, i hiljade drugih infrastrukturnih projekata koji i građanima i državi donose samo korist.