Novinar i bivši medijski koordinator Novog DSS Uroš Piper, jutros se obratio blokaderima povodom događaja na Filozofskom fakultetu.

- Niste uspeli sinoć da isterate dekana Filozofskog fakulteta Milivoja Alanovića i njegove kolege iz zgrade fakulteta. Pripadnici MUP-a Srbije će vam danas pokazati kakva intervencija sledi. Svi nasilnici od sinoć biće uhapšeni već danas. Deblokade par ostalih okupiranih fakulteta uskoro slede. Dobro jutro vam želim - napisao je Piper.