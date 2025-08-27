Politika
"SVI NASILNICI OD SINOĆ BIĆE UHAPŠENI VEĆ DANAS" Piper poručio blokaderima: Pripadnici MUP Srbije će vam danas pokazati kakva intervencija sledi
Slušaj vest
Novinar i bivši medijski koordinator Novog DSS Uroš Piper, jutros se obratio blokaderima povodom događaja na Filozofskom fakultetu.
- Niste uspeli sinoć da isterate dekana Filozofskog fakulteta Milivoja Alanovića i njegove kolege iz zgrade fakulteta. Pripadnici MUP-a Srbije će vam danas pokazati kakva intervencija sledi. Svi nasilnici od sinoć biće uhapšeni već danas. Deblokade par ostalih okupiranih fakulteta uskoro slede. Dobro jutro vam želim - napisao je Piper.
Podsetimo, tokom noći na Filozofskom fakultetu došlo je do sukoba kada su blokaderi nasrnuli na policiju, a povodom toga oglasio se i ministar MUP Ivica Dačić.
76 · Reaguj
14