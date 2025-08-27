Slušaj vest

Sve je počelo kada je dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Milivoje Alanović juče ujutru došao na svoje radno mesto (ili kako bi napisali plenumaši - upao na fakultet!), i uljudno ispratio nekoliko studenata koji su spavali u zgradi.

Alanović je sa kolegama obišao zgradu i video lom i smeće koje su blokaderi ostavili, nakon čega su blokaderi počeli (uglavnom bez uspeha) da pozivaju na okupljanje ispred fakulteta.

1/18 Vidi galeriju Filozofski fakultet u Novom Sadu - Nered posle blokade Foto: Kurir.rs

Tek uveče nacrtali su se Bačulov, koji je poznat po dovoženju cisterne sa fekalijama ispred gradske kuće u Novom Sadu, ostala ekipa, i onda je počelo guranje sa policijom.

Blokaderi napali policiju u Novom Sadu Izvor: Printscreen

Ministar policije Ivica Dačić oglasio se nakon tog haosa, rekavši da je policija došla po pozivu rektora Alanovića, da je tu po zakonu, i da će ostati tu. Jutros je situacija ispred fakulteta bila mirna.

Zanimljivo je, barem po pisanju na društvenim mrežama, da je i većini studenata sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu muka od blokada.

Naime, mala grupa studenata koja i dalje blokira ovu ustanovu ne želi da dozvoli održavanje ispitnog roka na tom fakultetu, a fakultet nema novca da iznajmi drugi prostor. Takođe, oni su odbili bilo kakav dogovor sa upravom.

O tome su glasali i na plenumu, na kom su prvo odugovlačili kako bi studenti koji imaju obaveze otišli, a zatim, kada je ostalo njih desetak koji iovako spavaju na fakultetu, izglasali su posle ponoći da se blokada nastavlja.

Foto: Printscreen

To znači da studenti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu jedini ne mogu da izađu na rok, čime se nastavlja urušavanje Novosadskog Univerziteta koji je pre samo nekoliko dana ispao sa Šangajske liste 1000 najprestižnijih obrazovnih ustanova - što je direktna posledica blokada.