DOK ČANAK "PUMPA" A BAČULOV BIJE - VI STUDENTI SE POZDRAVITE SA GODINOM: Šta se krije iza nasilja na Filozofskom? PONOĆNI PLENUM GRUPICE KOJA PRAVI HAOS (VIDEO)
Sve je počelo kada je dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Milivoje Alanović juče ujutru došao na svoje radno mesto (ili kako bi napisali plenumaši - upao na fakultet!), i uljudno ispratio nekoliko studenata koji su spavali u zgradi.
Alanović je sa kolegama obišao zgradu i video lom i smeće koje su blokaderi ostavili, nakon čega su blokaderi počeli (uglavnom bez uspeha) da pozivaju na okupljanje ispred fakulteta.
Tek uveče nacrtali su se Bačulov, koji je poznat po dovoženju cisterne sa fekalijama ispred gradske kuće u Novom Sadu, ostala ekipa, i onda je počelo guranje sa policijom.
Ministar policije Ivica Dačić oglasio se nakon tog haosa, rekavši da je policija došla po pozivu rektora Alanovića, da je tu po zakonu, i da će ostati tu. Jutros je situacija ispred fakulteta bila mirna.
Zanimljivo je, barem po pisanju na društvenim mrežama, da je i većini studenata sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu muka od blokada.
Naime, mala grupa studenata koja i dalje blokira ovu ustanovu ne želi da dozvoli održavanje ispitnog roka na tom fakultetu, a fakultet nema novca da iznajmi drugi prostor. Takođe, oni su odbili bilo kakav dogovor sa upravom.
O tome su glasali i na plenumu, na kom su prvo odugovlačili kako bi studenti koji imaju obaveze otišli, a zatim, kada je ostalo njih desetak koji iovako spavaju na fakultetu, izglasali su posle ponoći da se blokada nastavlja.
To znači da studenti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu jedini ne mogu da izađu na rok, čime se nastavlja urušavanje Novosadskog Univerziteta koji je pre samo nekoliko dana ispao sa Šangajske liste 1000 najprestižnijih obrazovnih ustanova - što je direktna posledica blokada.
Da li se studentima, roditeljima, pa i celoj zemlji, čija budućnost zavisi upravo od mladih obrazovanih ljudi, isplati da ih na sukobe potpaljuje desetina najekstremnijih blokadera, uz razne Gruhonjiće, Bačulove, Ješiće i Čanke - ostavljamo vama da prosudite. Ali odgovor je jasan svakome ko zna da čita.