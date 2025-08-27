Slušaj vest

Jedan od vođa blokadera i bivši član Demokratske stranke Goran Ješić krenuo je u obračun s nepodobnim opozicionarima, a među prvima koje je odjavio je lider pokreta Kreni-promeni Savo Manojlović.

Naime, Ješić je retvitovao objavu na Iksu u kojoj se navodi:

"Dovoljno dugo sam pratio ovog politikanta i njegovo javno glasilo - "kupujem prodajem". Ne postoji tema koju nije spinovao i šta nije izbušio. Blok".

Ješić je jednim smajlijem jasno stavio do znanja šta misli o Manojloviću i njegovom političkom karijerom.

Pozadina ovakvog tretmana Ješića prema Manojloviću mogla bi biti takozvana studentska lista koja se sastavlja dok traju blokade i protesti. Kako je Kurir pisao, lider pokreta Kreni-promeni jedini je iz opozicionog tabora koji bi je mogao naći na njoj, oko čega je bilo mnogo svađa.

Kako je ustvrdio nekadašnji šef Info Službe DSS Uroš Piper, lider SSP Dragan Đilas uskoro kreće u kampanju protiv studentsko-blokaderske liste, a od Milorada Savića, člana stranke SRCE Zdravka Ponoša, stigla je objava na Iksu koja je mnogima zazvučala i kao pretnja blokaderima.

"Evo, mene kao opozicionara baš nešto zabole da sutra budem na nekoj studentskoj listi, na primer, baš naprotiv, ja navijam da opozicija uopšte ne izađe na ove izbore", napisao je Savić i dodao: