Ovom svečanošću Vlada Srbije odaje priznanje jednom od najznačajnijih momenata nacionalne istorije i podseća na važnost institucija koje su postavile temelje srpske državnosti.

U Palati Srbija povodom obeležavanja godišnjice osnivanja Praviteljstvujušćeg sovjeta izloženi su eksponati vezani za taj događaj: portret prote Mateje Nenadovića, deo rukopisa iz Memoara prote Mateje Nenadovića "Postanak Krađorđevog Sinoda" i uveličani pečati Rudničkog Magistrta i Praviteljstvujušćeg sovjeta izrađeni u mesingu.

Svečanoj sednici prisustvuju svi članovi Vlade Srbije.

Macut je rekao da se Srbija posle dva veka suočava sa krizama koje, kako je naveo, nisu samo političke, već i identitetske i vrednosne.

- I upravo zato su složene. Kao i 1804. godine, od nas se traži sloga i sabornost. Kao i tada, od nas se traži blagotvorni dijalog i razumevanje. Kao i tada, od nas se traži vera u naše sopstvene snage, u našu spremnost da čuvamo nezavisnost - rekao je Macut na svečanoj sednici Vlade Srbije povodom godišnjice osnivanja Praviteljstvujušćeg sovjeta, prvog organa izvršne vlasti u ustaničkoj Srbiji i preteče savremene Vlade Srbije.

Macut je istakao da su naši preci dobro znali da je jedinstvo naroda i snaga države jedini način da se sačuva teško stečena nezavisnost.

- Danas ta nezavisnost ima svoje jasne izazove u odbrani Kosova i Metohije, kao neotuđivog dela Srbije, u podršci Republici Srpskoj kao garant opstanka našeg naroda u Bosni i Hercegovini u zaštiti našeg prava da sami odlučujemo o svojoj sudbini - rekao je Macut.

Naglasio je da je Srbija uvek znala da je najjača onda kada je složna i ukazao da upravo to neće da dozvole njeni neprijatelji koji, kako je rekao, ciljano huškaju nedužne ljude, a danas to pojedini čine sa ciljem kolapsa Srbije, njenog porobljavanja i rasparčavanja.

'- Kao što je Karađorđe umeo da okupi vojvode i narod, a Sovjet da gradi državu, tako i mi danas moramo da čuvamo svoje institucije, da jačamo svoju demokratiju i da ne dozvolimo da nas bilo ko deli. Zato, u ime Vlade Srbije, obećavam da ćemo nastaviti putem naših predaka, da ćemo čuvati nezavisnost i slobodu, da ćemo u dijalogu i slozi graditi budućnost i da ćemo dostojno braniti ono što je vekovima bilo najsvetije – Srbiju, njenu državnost i njen narod - poručio je Macut.

Pozvao je sve odgovorne činioce društva da pomognu odbranu naše državnosti, nezavisnosti i slobode i da u tom cilju i zadatku budemo složni i nedeljivi.

Macut je ukazao da se danas obeležava važan momenat iz novovekovne nacionalne istorije i važan korak u izgradnji naše otadžbine, 220 godina od osnivanja prve srpske vlade.

''To je bio trenutak kada je srpski narod, podigavši visoko barjak slobode, započeo izgradnju institucija koje čine temelj svake države i društva.

Macut je podsetio da u vremenu teškog osmanskog ropstva, kada su naši preci bili bez svojih ustanova i prava, ustanički prvaci nisu pomišljali samo na pušku i boji, već i na to kako će urediti svoju državu, a da je Karađorđe, neustrašivi vođa ustanka, znao da bez institucija nema ni trajne slobode.

Podsetio je da je prota Mateja Nenadović osmislio plan za osnivanje jednog upravnog tela, Saveta, sa zadatkom da uredi administraciju i organizuje vlast, a da je nakon sastanka u selu Borku, zaključeno da se osnuje Praviteljstvujušći sovjet srpski, u koji je svaka nahija imala da pošalje po jednog predstavnika.

Sedište Sovjeta se pomeralo iz manastira Voljavče u Bogovađu, a odatle u Smederevo, a prvi predsednik je postao prota Mateja.

- Ovo je još jednom napomena šta je značila i šta znači naša crkva za našu državu. U realizaciji ovog projekta proti Mateju mnogo je pomagao Božidar Grujović, rodom iz Ravnog Srema, pravnik školovan u Harkovu, koji je u Srbiju uneo evropske ideje zakonitosti. Slavni Stojan Novaković je tačno zapazio da je Grujović bio ne samo glavni nosilac, već i pravi roditelj ideje o ustanovljenju Sovjeta kao centralne zemaljske vlasti. Svi oni, zajedno sa narodom koji ih je iznedrio, stvorili su prvu srpsku vladu - rekao je Macut.

Naveo je da njihovo delo nije bilo konačno i da je naišlo na brojne otpore i prepreke, zadate od ličnih sujeta i ambicija kao i stranih protivljenja.

- Ali iz tog procesa ustrojen je put kojim je Srbija koračala sve do potpunog oslobođenja i međunarodnog priznanja 1878. godine. I to je jasan dokaz da svi društveni faktori i činioci moraju funkcionisati u pravcu izgradnje i jačanja države, a ne njenog rušenja i destabilizacije. I to je jasan dokaz da svi društveni faktori i činioci moraju funkcionisati u pravcu izgradnje i jačanja države, a ne njenog rušenja i destabilizacije - rekao je Macut.

Praviteljstvujušći sovjet srpski, prvi organ izvršne vlasti u ustaničkoj Srbiji i preteče savremene Vlade Srbije, osnovan je 27. avgusta 1805. godine u kući kneza Sime Markovića.

To je bio jedan od najznačajnijih poteza ustaničkih prvaka predvođenih Karađorđem, usmerenih ka uspostavljanju organa izvršne vlasti u jednoj državi u nastajanju.