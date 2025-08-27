Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa kongresmenom Sjedinjenih Američkih Država Erikom Svolvelom.

"Dobar i sadržajan razgovor sa kongresmenom i članom Srpskog kongresnog kokusa Erikom Svolvelom o bilateralnim odnosima Srbije i SAD. Razmenili smo mišljenja o aktuelnim regionalnim i globalnim pitanjima, kao i o modalitetima za jačanje saradnje na političkom i ekonomskom planu, kao i u drugim oblastima od obostranog interesa.

Ponovio sam zahvalnost za dosadašnju kontinuiranu podršku SAD procesu evropskih integracija Srbije i sa zadovolјstvom konstatovao da se naša ekonomska saradnja intenzivno razvija, prvenstveno kroz sve veće investicije američkih kompanija, naročito u sektorima od strateškog značaja za dalji ekonomski rast Srbije.

Republika Srbija je opredeljena da u odnosima sa SAD promoviše pozitivnu agendu orijentisanu ka budućnosti, kao i na stavljanje težišta na razvoj pre svega ekonomske, ali i drugih vidova uzajamno korisne saradnje", napisao je predsednik na  zvaničnom Instagram nalogu.

Ne propustitePolitikaJADIKOVALI ZBOG "DRANJA KOŽE SA LEĐA", SADA BRANE VELIKE TRGOVCE: Šolakovi mediji u kampanji protiv novih mera države i interesa građana
cuicc1.jpg
PolitikaVUČIĆ SE DANAS SASTAJE SA ERIKOM SVOLVELOM: Predsednik Srbije razgovaraće sa kongresmenom iz SAD
av.jpg
PolitikaPOKAZALI DA IH NE ZANIMA KAKO ŽIVI OBIČAN ČOVEK: Blokaderi protiv Vučićevih mera jer ih je on predložio
collage.jpg
PolitikaOD SVOJE OTADŽBINE NEMAM NIŠTA VAŽNIJE I PREČE Predsednik Vučić: Za Srbiju sam dao sve što sam mogao, daću i ubuduće (VIDEO)
IMG-20250124-WA0168.jpg