- Kako možete da zviždite u Beogradu čoveku koga proganjaju jer čuva RS? To je poraz za našu naciju, državu. Oni su sebe ubedili preko svojih medijskih grupa, platforme za laži i obmane, N1 i Nova S, oni vode direktnu kampanju protiv Srbije . Oni su ubedili građane da je normalno da žele smrt predsedniku države, da se ide na kuće. Oni žive na zlu, na nesreći - rekao je Vučević.

- Za sve to vreme imamo sve što se dešava u BiH i na KiM. Sve je pred nama, a mi moramo da se zabavimo činjenicom da li će neko ući na fakultet. Ovo je skandal za Filozofski fakultet, ušao je dekan i zatekao svinjac. To nije krov nad glavom, to je mesto gde treba da uče. Još mi je gore haos koji sam video unutra, neodržavanje higijene i uništavanje zgrade. Neverovatne stvari. Bačulov, Pogačar, će sad da izbace dekana sa svog fakulteta? Šta oni imaju s Filozofskim fakultetom? Kad bi neko ubio nekog za njih bi bilo idealno - rekao je Vučević.