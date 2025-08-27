MINISTAR MALI DUVAO SVEĆICE, NA TORTI I NOVČANICE: Proslavio rođendan, a od saradnika dobio i poklon (video)
Ministar finansija Siniša Mali, rođen je 25. avgusta 1972. godine, te je nedavno obeležio 53. rođendan.
Tim povodom, zaposleni u Ministarstvu finansija priredili su mu iznenađenje u vidu rođendanske torte i poklona.
Torta sa svećicama u obliku broja 53 bila je ukrašena motivima zelenih novčanica i kovanicama.
Pored torte, Mali je dobio i patike za trčanje.
- Hteo sam da završim karijeru u trčanju maratona, ali su mi saradnici iz Ministarstva finansija za rođendan kupili patike koje su upravo za trčanje, tako da ne mogu još da ih “okačim o klin” - napisao je Mali na zvaničnom Instagram nalogu.
Ministar Mali zahvalio je kolegama na pažnji i lepim željama.
