Slušaj vest

Ministar finansija Siniša Mali, rođen je 25. avgusta 1972. godine, te je nedavno obeležio 53. rođendan.

Tim povodom, zaposleni u Ministarstvu finansija priredili su mu iznenađenje u vidu rođendanske torte i poklona.

Torta sa svećicama u obliku broja 53 bila je ukrašena motivima zelenih novčanica i kovanicama.

Foto: Printscreen/Instagram

Pored torte, Mali je dobio i patike za trčanje.

- Hteo sam da završim karijeru u trčanju maratona, ali su mi saradnici iz Ministarstva finansija za rođendan kupili patike koje su upravo za trčanje, tako da ne mogu još da ih “okačim o klin” - napisao je Mali na zvaničnom Instagram nalogu.

Ministar Mali zahvalio je kolegama na pažnji i lepim željama.