Mediji Junajted grupe ne prestaju da obmanjuju javnost i uporno spinuju po razrađenoj matrici Dragana Šolaka. Poslednji primer poturanja lažnih informacija je tekst na portalu Nove sa naslovom "Direktori Telekoma i United Group se dogovarali o smenama u United mediji: Smenu direktorke Aleksandre Subotić lično tražio Vučić".

Tvrdnja iz naslova predstavlja gnusnu laž, što je modus operandi lažnog informisanja kojima se bave Šolakovi mediji. Tekst Nove poziva se na istraživanja OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), ali zapravo sadrži lažne konstatacije koje ovako sabrane u bombastičan naslov predstavljaju grubu i drsku laž.

OCCRP je u svom istraživanju napisao nešto sasvim drugo.

"OCCRP nije video dokaze da je Vučić naredio Lučiću ili bilo kome drugom da uvede promene na N1", piše između ostalog u izveštaju pomenute organizacije.

OCCRP je kontaktirao kabinet predsednika Srbije i od savetnice predsednika za medije Suzane Vasiljević je dobio odgovore na njihova pitanja, što je i navedeno u ovom izveštaju.

Suzana Vasiljević je u odgovoru OCCRP-u napisala:

- Povodom Vašeg dopisa, a nakon razgovora se predsednikom Vučićem, ovo su informacije koje će, nadam se, zadovoljiti Vaše interesovanje:

1. Predsednik Vučić nikada u životu nije video, a ni razgovarao sa gdinom Milerom. Niti je za njegovo postojanje znao.

Gospodina Stathopoulusa poznaje odavno, iz vremena kada je gdin Nikos počeo da sarađuje sa gdinom Šolakom. U to vreme su se češće i viđali, a i razgovarali telefonom. U poslednje 4 god su se ti razgovorili proredili, možda su se čuli dva puta, a susreta bilo nije.

2. Gđu Subotić je video samo jednom, i to u mojoj kancelariji, kada je došla sa svojim timom na razgovor, pre 5-6 godina.

3. U uređivačku politiku medija se nije mešao, niti je za istu bio zainteresovan.