Na Instagram nalogu buducnostsrbijeav, Vučić je napisao da je odlazeći brazilski ambasador iskreni prijatelj Srbije i da su tokom njegovog mandata, odnosi između Srbije i Brazila postali snažniji i iskreniji.

- U vremenu punom izazova, ambasador je pokazao istinsku posvećenost našoj saradnji, naročito u oblastima koje su za nas od strateškog značaja, a to su poljoprivreda, energija i zaštita prirode. Brazil je zemlja sa kojom delimo iste vrednosti i veru u budućnost izgrađenu na radu, znanju i prijateljstvu među narodima - objavio je Aleksandar Vučić.

Dodao je da je u svemu tome, ambasador bio čvrst most koji je spajao Beograd i Braziliju.

- Neka naši putevi nastave da se ukrštaju, jer prijateljstva kakva smo izgradili ne poznaju granice - poručio je Vučić.

