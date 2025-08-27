Slušaj vest

Na Instagram nalogu buducnostsrbijeav, Vučić je napisao da je odlazeći brazilski ambasador iskreni prijatelj Srbije i da su tokom njegovog mandata, odnosi između Srbije i Brazila postali snažniji i iskreniji.

- U vremenu punom izazova, ambasador je pokazao istinsku posvećenost našoj saradnji, naročito u oblastima koje su za nas od strateškog značaja, a to su poljoprivreda, energija i zaštita prirode. Brazil je zemlja sa kojom delimo iste vrednosti i veru u budućnost izgrađenu na radu, znanju i prijateljstvu među narodima - objavio je Aleksandar Vučić.

Dodao je da je u svemu tome, ambasador bio čvrst most koji je spajao Beograd i Braziliju.