SAVO MANOJLOVIĆ PODSEĆA NA UBISTVO 140 NAPREDNJAKA! Lider Kreni-promeni tvrdi da je "društvena zakonomernost" da pristalice SNS jure i biju po ulici
Savo Manjolović, lider "Kreni-promeni" izjavio je da "društvena zakonomernost" da naprednjake u Srbiji "tuku, maltretiraju i jure po ulicama" , ali i napravio paralelu sa krvavim scenariom koji se na tlu naše zemlje desio još 1889. godine kada je brutalno ubijeno 140 tadašnjih "naprednjaka"!
Oakve izjave veći deo javnosti protumačio je kao pretnju pripadnicima Srpske napredne stranke, pa i svojevrstan pokušaj da Manojlović unapred amnestira ili opravda svakog ko bi naškodio pristalicama SNS!
Manojlović je gostujući u jednom podkastu upravo podsetio na ubistvo 140 naprednjaka, ali i podržao ideologiju sociologa Jove Bakića koji je u u poslednje vreme najpoznatiji postao po pretnjama aktuelnoj vlasti, zalaganjem za nasilnu smenju vlasti i izjavama u kojima stalno poziva na "pumpanje", pečenje, dinstanje, mariniranje, a po zlu je čuvena njegova izjava "jurićemo ih po ulicama i bacati u Savu“.
- U Srbiji su naprednjaci, dakle oni prvi, izvorni od pre Drugog svetskog rata, imali istoriju suočavanja sa narodnim besom, gde su ih ljudi tukli, maltretirali i jurili po ulicama. I kada kažem da ćemo mi ili imati situaciju da institucije rade svoj posao ili ćemo imati proročanstvo Jove Bakića... Mogu oni to da doživljavaju kao pretnju i da pišu, ali ja tu govorim o jednoj vrsti društvene zakonomernosti. I to je nešto što se sada dešava, i oni se mogu ljutiti na te rači, ali te reči su kao da govorim kakvo je vreme napolju - rekao je Savo Manojlović.
Pretpostavlja se da je lider "Kreni-promeni" govorio o brutalnom ubistvu 140 naprednjaka 1889. godine, koji su izgubili život iz osvete.
Manojlovića je na Tviteru, između redova napao njegov kolega opozicioni blokader Goran Ješić, uz objavu koja Manojlovića zove liderom pokreta "kupujem prodajem".
Kurir Politika