Savo Manjolović, lider "Kreni-promeni" izjavio je da "društvena zakonomernost" da naprednjake u Srbiji "tuku, maltretiraju i jure po ulicama" , ali i napravio paralelu sa krvavim scenariom koji se na tlu naše zemlje desio još 1889. godine kada je brutalno ubijeno 140 tadašnjih "naprednjaka"!

- U Srbiji su naprednjaci, dakle oni prvi, izvorni od pre Drugog svetskog rata, imali istoriju suočavanja sa narodnim besom, gde su ih ljudi tukli, maltretirali i jurili po ulicama. I kada kažem da ćemo mi ili imati situaciju da institucije rade svoj posao ili ćemo imati proročanstvo Jove Bakića... Mogu oni to da doživljavaju kao pretnju i da pišu, ali ja tu govorim o jednoj vrsti društvene zakonomernosti. I to je nešto što se sada dešava, i oni se mogu ljutiti na te rači, ali te reči su kao da govorim kakvo je vreme napolju - rekao je Savo Manojlović.