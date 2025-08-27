"AKO OVO NIJE FAŠIZAM, NE ZNAM ŠTA JE" Vučević o skandalu u Futogu: Išli su na kuće, napadali decu, pokušali žive da nas spale
Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević komentarisao je događaje na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, kao i napad na kuću studenta Vladimira Balaća u Futogu, poručivši da grafiti i napadi predstavljaju poruku blokadera o fizičkoj likvidaciji.
- Osvrnuo bih se na ono što se desilo u Futogu, na kući porodice Balać. Ti grafiti pokazali su svu mržnju i sve ono što se dešava u našoj državi. Ovih devet meseci dolazi do potpune kulminacije, jer su separatisti videli svoju šansu u padu nadstrešnice. Tu tragediju su zloupotrebili da pokušaju da ostvare ono što nisu uspeli na izborima. Podsećam, od 2000. do 2012. godine, kada su imali potpunu vlast, sprovodili su politiku kojom su ubeđivali ljude da nisu Srbi, već Vojvođani, i gurali nečiju agendu. Grafiti mržnje i njihova politika šalju poruku da svi koji su njima neprihvatljivi treba da napuste Srbiju. Nije reč samo o grafitima - išli su na kuće, napadali decu, pokušavali da nas zapale u prostorijama, kao nekada Srbe u Glini. Ko im nije podoban, mora da ode. Ako to nije fašizam, ne znam šta jeste. Oni neće Srbe iz Krajine, Dalmacije, Slavonije, Republike Srpske, sa Kosova i Metohije, pa čak ni starosedeoce u Vojvodini. Vrlo su blizu fizičke eliminacije. To su poruke koje šalju - rekao je Vučević za TV Pink.
On je dodao da "Hrvati uvek koriste razdelnice i prefikse poput "kosovski Srbin" ili "bosanski Srbin", i da postoji čvrsta koalicija sa hrvatskim faktorom, posebno u severnoj pokrajini".
- Ovo je borba za očuvanje Srbije, ovo nije igra. Ovo je čist izliv mržnje i želja da proteraju sve da bi se dokopali vlasti - naglasio je Vučević.
Podsetio je i na Kristalnu noć u Zadru:
- Već smo videli ko ide kome na kuće, ko ne da deci da idu u školu. Imate situaciju da Miša Bačulov ide na tuđe kuće, bio je i na mojoj, a ne postoji snimak da je neko išao na njegovu. Tu je i čuveni Pogačar. Sad pitam pravosudne organe - kada ćete reagovati? Kada ćete se tačno aktivirati? - upitao je Vučević.