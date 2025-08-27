- Osvrnuo bih se na ono što se desilo u Futogu, na kući porodice Balać. Ti grafiti pokazali su svu mržnju i sve ono što se dešava u našoj državi. Ovih devet meseci dolazi do potpune kulminacije, jer su separatisti videli svoju šansu u padu nadstrešnice. Tu tragediju su zloupotrebili da pokušaju da ostvare ono što nisu uspeli na izborima. Podsećam, od 2000. do 2012. godine, kada su imali potpunu vlast, sprovodili su politiku kojom su ubeđivali ljude da nisu Srbi, već Vojvođani, i gurali nečiju agendu. Grafiti mržnje i njihova politika šalju poruku da svi koji su njima neprihvatljivi treba da napuste Srbiju. Nije reč samo o grafitima - išli su na kuće, napadali decu, pokušavali da nas zapale u prostorijama, kao nekada Srbe u Glini. Ko im nije podoban, mora da ode. Ako to nije fašizam, ne znam šta jeste. Oni neće Srbe iz Krajine, Dalmacije, Slavonije, Republike Srpske, sa Kosova i Metohije, pa čak ni starosedeoce u Vojvodini. Vrlo su blizu fizičke eliminacije. To su poruke koje šalju - rekao je Vučević za TV Pink.