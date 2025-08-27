Slušaj vest

Najnoviji primer je njihova lažna vest da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tražio smenu direktorke United Media, Aleksandre Subotić, iako u izveštaju OCCRP-a jasno stoji da za to nema dokaza. Podsećamo da su isti mediji nedavno u Valjevu širili neistinu o navodnom ubistvu maloletnika.

Ovakve falsifikovane i neproverene informacije ozbiljno urušavaju poverenje građana i ugled novinarstva. Pozivamo N1 i Nova S da odmah prestanu sa neodgovornim i štetnim izveštavanjem.

