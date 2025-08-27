Slušaj vest

Kako naš izvor otkriva, na osnovu prikupljenih dokaza utvrđeno je da je vrh Inicijative Proglas, profesori, tužioci i pojedini mediji povezan sa koordinacijom blokada i pokušajem nasilne promene ustavnog uređenja.

- Nakon što se Luka Stevanović, student Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, dobrovoljno predao Višem sudu u Beogradu i negirao krivicu za delo po članu 309, nasilnu promenu ustavnog uređenja, istražni organi konačno su počeli da razmotavaju klupko. Iza "spontanog studentskog pokreta", kako su ga pojedini mediji mesecima romantizovali, stoji ništa manje nego dobro organizovana struktura vezana za Inicijativu Proglas, sa NVO CEPRIS kao ključnom poveznicom - otkriva izvor Kurira.

Prema saznanjima iz istrage, kako otkriva, upravo je Miša Majić, jedan od osnivača Proglasa i sudija Apelacionog suda, koordinisao "studentskim pokretom" u saradnji sa najbližim saradnicima iz obe organizacije, pre svega profesorom Pravnog fakulteta Miodragom Jovanovićem i tužiteljkom Bojanom Savović.

Miodrag Majić Foto: Youtube/BezCenzure

- Pored onoga što se dešavalo na terenu, istraga je pokazala i šta se dešavalo iza kamera. Nije tu bila građena nikakva posebna medijska mreža, mediji poput N1 i Nova S nisu izveštavali sa strane, oni su bili sastavni deo iste strukture, oni su proteste produžavali, pumpali i vodili kampanju u njihovu korist. I oni, kao i Proglas ili CEPRIS, koje direktno stoje iza blokada, finansirani su sa istih adresa, od istih fondova i istih centara moći - otkriva detalje istrage i dodaje:

- I upravo zato, ponude novinarima nisu bile slučajne. Tako je Žaklini Tatalović, novinarki N1, ponuđeno mesto na "studentskoj listi". Tatalovićka je rekla da "želi", ali da mora da pita urednika, ali i vlasnika firme. Firme, ne redakcije. Takav odgovor je sam po sebi priznanje da zna gde radi i za čije interese radi. Tatalovićka je svesna da nije zaposlena u javnom servisu, niti u nezavisnoj novinarskoj kući, već u privatnoj firmi koja radi za privatne interese, političke i finansijske - kaže sagovornik Kurira.

Student Luka Stevanović, za koga je utvrđeno da je bio u direktnoj komunikaciji sa Majićem, kako otkriva, dobijao je uputstva u realnom vremenu. Kako navodi naš izvor, on nije bio obični učesnik blokada, već operativna veza između "viših struktura", konkretno Miše Majića, i studenata na terenu.

Blokaderi Foto: Jakov Milošević

- Aktivnosti koje su se odigravale na terenu a čija je aktivnost počinjala na društvenim mrežama, nije bila ni malo spontana, a najmanje "studentska ideja". Komunikacija između ljudi sa terena i onih koji su povlačili konce odvijala se uglavnom preko aplikacija kao što je Signal, ali i drugih sličnih platformi sa šifrovanom zaštitom - pojašnjava sagovornik upućen u istragu.

Preko tih kanala slate su instrukcije, šta sledeće, kada, gde i kako, navodi on.

- Izmenila bi se lokacija blokade, slogan na transparentu ili sadržaj objave na društvenim mrežama, sve po direktivi koja je stizala odozgo. Ljudi iz Proglasa bili su u stalnom kontaktu sa nekoliko "aktivnih" grupa, slali im poruke, uputstva, materijale i jasna pravila ponašanja - otkriva izvor način funkcionisanja.

U procesu vrbovanja, kako navodi, korišćene su institucionalne veze: fakultetske grupe, mentorski odnosi, NVO radionice i studentski programi.

- Savović je na Pravnom fakultetu imala neposredan uticaj, a isto važi i za Jovanovića, kao i Ejdusa na FPN. Tu je napravljena prva baza aktivista. Istražni organi sada, zahvaljujući hapšenju Stevanovića i njegovoj ulozi unutar pokreta, raspolažu podacima koji potvrđuju da je čitav sistem bio koordinisan od strane ovih ljudi okupljenih oko Proglasa - navodi on.

Bojana Savović Foto: Screenshot

Do sada je, kako dodaje, najveći problem u sprovođenju zakona bio u reakciji pravosudnog sistema.

- Sudije i tužioci koji su uporno odbijali da procesuiraju uhapšene, koji su iste dane puštali na slobodu i ignorisali obim nasilja na protestima, u stvari su bili deo istog sistema. Neki preko otvorene podrške Proglasu, neki preko CEPRIS-a, neki direktno kroz rad u istim organizacijama koje su logistički stajale iza blokada - pojašnjava na koji način funkcioniše celokuona šema.

Reč je, kako navodi izvor upućen u detalje, o svesno razrađenom mehanizmu unutar samih pravosudnih institucija, "sa namerom da se spreči bilo kakva kaznena politika prema organizatorima i učesnicima blokada, i upravo kroz to je omogućeno višemesečno nasilje, blokiranje saobraćaja, napad na javnu imovinu, fizički napadi na policiju i pritisak na građane".