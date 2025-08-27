DELEGACIJA SRPSKE LISTE SASTALA SE SA PREDSTAVNICIMA OEBS-a: Ukazano na izuzetno težak položaj srpskog naroda i stalnu represiju od strane režima u Prištini
Kako je saopšteno iz Srpske liste, na sastanku je ukazano na izuzetno težak položaj srpskog naroda koji trpi konstantnu represiju od strane režima u Prištini.
Delegacija je istakla da se nad Srbima sprovodi neskriveno institucionalno nasilje i pritisci, a da aktuelna vlast u Prištini kontinuirano preduzima jednostrane, eskalatorne i antisrpske poteze.
Posebno je naglašeno da su protekle četiri godine obeležene ozbiljnim represivnim merama prema srpskom narodu – oduzimanjem imovine, ukidanjem upotrebe dinara, zatvaranjem institucija, progonom i neosnovanim hapšenjima Srba.
Istaknuto je da režim u Prištini čini sve da spreči učešće Srpske liste na iborima, a da jučerašnja dešavanja u Skupštini u Prištini predstavljaju još jedan primer takve politike.
Delegacija Srpske liste uputila je apel da OEBS nastavi kontinuirano da prati kršenja prava srpskog naroda i da, u skladu sa svojim mandatom i ovlašćenjima, reaguje na sve oblike ugrožavanja ljudskih prava i prava nevećinskih zajednica.