Kako je saopšteno iz Srpske liste, na sastanku je ukazano na izuzetno težak položaj srpskog naroda koji trpi konstantnu represiju od strane režima u Prištini.

Delegacija je istakla da se nad Srbima sprovodi neskriveno institucionalno nasilje i pritisci, a da aktuelna vlast u Prištini kontinuirano preduzima jednostrane, eskalatorne i antisrpske poteze.

Posebno je naglašeno da su protekle četiri godine obeležene ozbiljnim represivnim merama prema srpskom narodu – oduzimanjem imovine, ukidanjem upotrebe dinara, zatvaranjem institucija, progonom i neosnovanim hapšenjima Srba.

Istaknuto je da režim u Prištini čini sve da spreči učešće Srpske liste na iborima, a da jučerašnja dešavanja u Skupštini u Prištini predstavljaju još jedan primer takve politike.