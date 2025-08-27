Slušaj vest

Kako je saopšteno iz Srpske liste, na sastanku je ukazano na izuzetno težak položaj srpskog naroda koji trpi konstantnu represiju od strane režima u Prištini.

Delegacija je istakla da se nad Srbima sprovodi neskriveno institucionalno nasilje i pritisci, a da aktuelna vlast u Prištini kontinuirano preduzima jednostrane, eskalatorne i antisrpske poteze.

Posebno je naglašeno da su protekle četiri godine obeležene ozbiljnim represivnim merama prema srpskom narodu – oduzimanjem imovine, ukidanjem upotrebe dinara, zatvaranjem institucija, progonom i neosnovanim hapšenjima Srba.

Istaknuto je da režim u Prištini čini sve da spreči učešće Srpske liste na iborima, a da jučerašnja dešavanja u Skupštini u Prištini predstavljaju još jedan primer takve politike.

Delegacija Srpske liste uputila je apel da OEBS nastavi kontinuirano da prati kršenja prava srpskog naroda i da, u skladu sa svojim mandatom i ovlašćenjima, reaguje na sve oblike ugrožavanja ljudskih prava i prava nevećinskih zajednica.

Ne propustitePolitika"KRŠE SVE PROPISE" Igor Simić: Režim u Prištini pokušava da namesti da Rašić predstavlja Srbe u parlamentu
0233-foto01-beta-milos-miskov.jpg
PolitikaPETKOVIĆ SA SORENSENOM: Kurti sistematski sprovodi institucionalni i fizički teror nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji
Директор Канцеларије за КиМ Петар Петковић са Питером Соренсеном-1.JPG
PolitikaĐURIĆ SA SORENSENOM: Neophodna deeskalacija stanja na KiM, dijalog najbolji put
s7.jpg
PolitikaIZ 58. POKUŠAJA: Izabran predsednik skupštine u Prištini nakon više od četiri meseca
dimalj.jpg