Grupa studenata Filozofskog fakulteta u Novom Sadu u blokadi ušla je sinoć u zgradu fakulteta, koju su prethodno u jutarnjim satima napustili nakon što je u zgradu ušao dekan Alanović sa desetak profesora.

Studenti u blokadi ušli su na Filozofski preko Pravnog fakulteta jer dele zgradu, nakon čega je dekan pozvao policiju. Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da se sinoć kod Filozofskog fakulteta u Novom Sadu desio napad na policiju.

Upravo o ovoj situaciji, za jutarnji program Kurir televizije, pričao je prof. dr Milivoj Alanović, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Šta se dešavalo na fakultetu

- Mi već mesec dana pokušavamo da se dogovorimo sa studentima da od prvog septembra održavamo ispite u zgradi fakulteta, odnosno na jedinom mestu koje je prirodno za takvu vrstu delatnosti. Plenum studenata u blokadi je dao negativan odgovor na tu molbu. Nakon više pokušaja za komunikacijom, shvatili smo da zaposleni i uprava moraju da preuzmu odgovornost za celu ustanovu, a posebno za studente i da fakultet vratimo u funkcionalne okvire - započeo je Alanović, pa nastavio:

- Juče ujutru smo ušli u zgradu fakulteta, tu smo uočili 12 studenata i obavili smo razgovor, te ih zamolili da napuste zgradu jer se to protivi kućnom redu. Objasnili smo im naše potrebe, oni su napustili zgradu, pa je osoblje na fakultetu krenulo sa spremanjem zgrade. Jedna grupa se ustremila na prozore naše studentske službe, a mi smo pokušali da smirimo situaciju, ali su ušli u zgradu kroz prozor. U pitanju je provala u zgradu, pa smo i zbog sopstvene bezbednosti pozvali policiju da interveniše. Brzo su se pojavili, a grupa je izašla kako je i ušla, od tog trenutka je obavljen uviđaj, dok je ispred zgrade bila policija.

Gosti u studiju Kurir televizije koji su analizirali jučerašnja dešavanja bili su prof. dr Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje i Ognjen Gogić, politikolog.

Deđanski je rekao da čisto sumnja da će doći do normalnog održavanja ispitnih rokova:

Šta će biti sa ispitnim rokovima

- Nisam optimističan, ružno je kada to kažem, ali je to realna ocena. Nije smelo da se dozvoli da studenti postavljaju uslove i rade šta hoće. Fakultet treba da radi svoj posao, sve vreme, ovo je samo posledica. Studenti su navikli da nema posledica, a ovo je veoma mali broj ljudi, odnosno ima mnogo manji broj nego što je bio na početku ove situacije.

Gogić je analizirao nasilje blokadera u Novom Sadu:

- Ovde se radi o čistoj politici, ali je pitanje u kom smeru to ide, a priča se o uplivu politika stranih vlasti. Ovde je izgleda sukob dve politike, pa je pitanje zašto Filozofski fakultet, to bi trebalo da su ljudi koji najviše neguju dijalog i da imaju retoričke sposobnosti, a oni ne mogu da se dogovore.

Na porodičnoj kući studenta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu Vladimira Balaća juče se pojavio grafit "Selite se dođoši. Zborovi Novi Sad".

Upravo je Balać pričao o ovoj situaciji za jutarnji program Kurir televizije.

- Očekivao sam da će moja porodica postati meta jer se prethodnih meseci suočavam sa raznim pritiscima i pretnjama. Fizički su me napali u Studenjaku i ni malo nije prijatno. Sada su mi šarali po kući sa pretnjom da se selimo, mi im smetamo samo jer smo iz Republike Srpske. Ne sviđa mi se to što ima toliko mladih ljudi koji su zadojeni mržnjom i koji misle da je nasilje jedini vid delovanja. Hoću da im poručim da se ne plašim, jesam bio besan, ali sada mi ova situacija dala vetar u leđa da se jače trudim i radim.

