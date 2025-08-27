Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić sastala se u Beogradu sa predsednikom Narodne skupštine Republike Srpske Nenadom Stevandićem, sa kojim je dogovorila održavanje trećeg Parlamentarnog foruma Republika Srbija - Republika Srpska.

"Sastanak sa dragim kolegom Nenadom Stevandićem u Beogradu. Dogovorili smo održavanje trećeg Parlamentarnog foruma Republika Srbija - Republika Srpska 17. i 18. septembra u Banjaluci. Ponosni na naše neraskidive veze koje ćemo u budućnosti samo dodatno jačati", navela je Brnabić. 

