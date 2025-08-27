Slušaj vest

Alanović je rekao da je za opstanak te visokoobrazovne ustanove neophodno da ispiti počnu da se održavaju i dodao da je studentima u blokadi, koji su juče napustili zgradu nakon njegovog ulaska, predložio dijalog kako bi se našlo rešenje za trenutnu situaciju.

- Ja sam i jutros predložio dijalog i zamolio sam ih da mi naprave predlog onoga kako da izađemo iz ove krizne situacije. Spremni smo da razgovaramo da se situacija smiri - naveo je Alanović.

Dodao je da je studentima predložio dijalog i juče u dva navrata, ali da su oni nakon njegovog drugog poziva odlučili da provale u studentsku službu, piše Tanjug.

Alanović je istakao da je nakon toga pozvao policiju zbog toga što je želeo da zaštiti sigurnost prisutnih u zgradi.

Govoreći o navodima pojedinih medija da je sinoć postojala mogućnost da napusti fakultet, on je naveo da od samog početka nije imao plan da izađe iz zgrade i da su on i većina profesora koji su ušli na fakultet bili mišljenja da ne treba da izađu iz zgrade.

- Između ostalog zbog bezbednosnih razloga, a i da bismo danas nastavili ono što smo započeli juče - rekao je Alanović.

Grupa blokadera sa Filozofskog fakulteta sinoć je upala u zgradu fakulteta, koju su napustili juče ujutro kada su ušli dekan i nekoliko profesora.

Oni su na Filozofski ušli preko Pravnog, pošto dele istu zgradu.

Dekan Alanović je nakon toga pozvao policiju, a ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su okupljeni demonstranti bez ikakvog razloga fizički napali pripadnike policije pokušavajući da spreče dolazak policajaca do zgrade, gurali ih i verbalno vređali.