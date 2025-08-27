"I DALJE SAM NA FAKULTETU, PONOVO SAM JUTROS PREDLOŽIO DIJALOG" Oglasio se dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, u toku čišćenje zgrade
Alanović je rekao da je za opstanak te visokoobrazovne ustanove neophodno da ispiti počnu da se održavaju i dodao da je studentima u blokadi, koji su juče napustili zgradu nakon njegovog ulaska, predložio dijalog kako bi se našlo rešenje za trenutnu situaciju.
- Ja sam i jutros predložio dijalog i zamolio sam ih da mi naprave predlog onoga kako da izađemo iz ove krizne situacije. Spremni smo da razgovaramo da se situacija smiri - naveo je Alanović.
Dodao je da je studentima predložio dijalog i juče u dva navrata, ali da su oni nakon njegovog drugog poziva odlučili da provale u studentsku službu, piše Tanjug.
Alanović je istakao da je nakon toga pozvao policiju zbog toga što je želeo da zaštiti sigurnost prisutnih u zgradi.
Govoreći o navodima pojedinih medija da je sinoć postojala mogućnost da napusti fakultet, on je naveo da od samog početka nije imao plan da izađe iz zgrade i da su on i većina profesora koji su ušli na fakultet bili mišljenja da ne treba da izađu iz zgrade.
- Između ostalog zbog bezbednosnih razloga, a i da bismo danas nastavili ono što smo započeli juče - rekao je Alanović.
Grupa blokadera sa Filozofskog fakulteta sinoć je upala u zgradu fakulteta, koju su napustili juče ujutro kada su ušli dekan i nekoliko profesora.
Oni su na Filozofski ušli preko Pravnog, pošto dele istu zgradu.
Dekan Alanović je nakon toga pozvao policiju, a ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su okupljeni demonstranti bez ikakvog razloga fizički napali pripadnike policije pokušavajući da spreče dolazak policajaca do zgrade, gurali ih i verbalno vređali.
Filozofski fakultet u Novom Sadu objavio je ranije da će ispitni rok septembar 1, odnosno nadoknada za decembarski ispitni rok, biti održan od 1. do 9. septembra.