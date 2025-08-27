Slušaj vest

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović oglasila se povodom skandaloznih navoda poslanice SSP Mile Popović, koje su preneli opozicioni mediji, da je lider SNS Miloš Vučević priznao da je Marko Kričak pretio Nikolini Sinđelić.

- Bednici jedni iz SSP-a sve lažu i izvrću reči predsednika SNS Miloša Vučevića. Bolesna opsednutost i patološka mržnja usmerena prema ljudima sa kojima ne mogu u istu rečenicu da ih stavim jer ih nisu dostojni, jer nikada neće uraditi ni procenat onoga što su predsednik Aleksandar Vučić i predsednik SNS Miloš Vučević uradili za Srbiju i sve njene građane - napisala je ministarka na Instagramu.

Adrijana Mesarović kazala je da "rezultate ne mogu da ospore i zato lažu, vređaju, izvrću njegove reči, izmišljaju afere i plasiraju ih u svojim blokadersko-tajkunskim antisrpskim medijima."

- Da budem jasna, sve te laži i napade finansira jedan od glavnih finansijera fašista blokadera i njihov stranački šef Dragan Đilas. Lažni političar, a stvarni i dokazani lopov koji je ukrao najmanje 619 miliona evra narodnih para dok je bio na raznim državnim funkcijama. Isti taj Đilas i njegova kamarila danas ponovo pokušavaju da dođu na vlast, i to krvavim putem, rušeći, paleći i uništavajući gradove i mesta širom Srbije. Hoće ponovo da se domogne narodnih para, ponovo da pustoši državni i lokalne budžete i puni svoje džepove. Pa neće moći! - poručila je Mesarović i dodala:

- Najjača brana na tom njegovom putu su upravo naš predsednik Aleksandar Vučić i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević. I zato im smetaju. I zato pokušavaju da dehumanizuju njihove porodicu i njih, istovremeno zajedno sa povampirenim separatistima udarajući na sve srpsko i patriotsko: ne žele izgradnju pravoslavnog hrama u Novom Sadu, obeležavaju kuće i ljude po Vojvodini. Građani sve vide i zato pružaju toliko snažan otpor onim koji žele da unište Srbiju i da im ukradu budućnost! Stop lažovima i nasilnicima! Pobediće Srbija!