Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su M. M. (42) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Kako se sumnja, on je, sinoć, na neprijavljenom javnom okupljanju ispred Filozofskog fakulteta, nasrnuo na pripadnike interventne jedinice policije, odgurivao ih i udarao pesnicama.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.

Policijska uprava u Novom Sadu nastavlja rad na identifikaciji i pronalasku ostalih lica koja su, sinoć, ispred Filozofskog fakulteta, učestvovala u napadu na policijske službenike.

Filozofski fakultet Novi Sad.jpg
Filozofski NS N1.jpg
Uroš Piper (11).png
1.jpg