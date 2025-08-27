Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.
NASRNUO NA INTERVENTNU POLICIJU, UDARAO IH PESNICAMA Uhapšen blokader sa skupa u Novom Sadu
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su M. M. (42) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.
Kako se sumnja, on je, sinoć, na neprijavljenom javnom okupljanju ispred Filozofskog fakulteta, nasrnuo na pripadnike interventne jedinice policije, odgurivao ih i udarao pesnicama.
Policijska uprava u Novom Sadu nastavlja rad na identifikaciji i pronalasku ostalih lica koja su, sinoć, ispred Filozofskog fakulteta, učestvovala u napadu na policijske službenike.
