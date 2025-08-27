Slušaj vest

Mediji Junajted grupe nastavili su sa svojom prljavom kampanjom, u kojoj besramno obmanjuju javnost i spinuju po već dobro razrađenoj matrici Dragana Šolaka.

Nakon što su danas objavill lažnu informaciju sa naslovom "Direktori Telekoma i United Group se dogovarali o smenama u United mediji: Smenu direktorke Aleksandre Subotić lično tražio Vučić", večeras su otišli korak dalje, kada je na portalu Nova objavljena izjava autora pomenutog teksta u kome navode da imaju snimljen razgovor i transkripte Vladimira Lučića, direktora srpskog Telekoma i Stena Milera, direktora Junajted grupe.

Iako je u pređašnjem tekstu u izveštaju istraživanja OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) navedeno da "OCCRP nije video dokaze da je Vučić naredio Lučiću ili bilo kome drugom da uvede promene na N1", jedna od autorki teksta iznela je suprotne tvrdnje.

Foto: Printscreen

- Mi smo imali uvid u različita dokumenta, fotografije, prepiske, a imamo i audio snimak razgovora ove dvojice ljudi. I na osnovu i tog razgovora smo zapravo napisali tekst - rekla je ona.

Međutim, ona u svojoj izjavi nije odgovorila na nekoliko ključnih pitanja, koja su od velikog interesa za javnost:

1. Kako su novinari koji su napisali taj tekst došli do navodnih audio snimaka u kojima se optužuje predsednik Srbije?

2. Od koga su dobili navodni snimak?

3. Da li je navodni snimak verodostojan, autentičan ili krivotvoren?

4. Da li je ovo dokaz da su Dragan Šolak i njegovi ljudi prisluškivali svoje zaposlene i konkurenciju?

Vrlo je jasno da su pomenuti tekstovi samo nastavak prljave kampanje koja se sprovodi od kako je smenjen Šolak i njegova zamenica Viktorija Boklag, tokom koje novinari njegovih medija sve vreme pokušavaju da odbrane bivše rukovodstvo i njihov korumpiranui sistem koji su gradili godinama u Junajted grupi.

Istovremeno, na delu je pokušaj da se "očisti" imidž direktorke United medie Aleksandre Subotić, koja je inače bivša devojka Danijela Rokvića, sadašnjeg muža pevačice Didi Janković.

Subotićevu sada, očigledno, pokušavaju na ovaj način da predstave kao uglednu biznismenku i osobu od integriteta, a istina je da u pitanju osoba koja poznata po raskalašnom stilu života, koja vozi skupoceni "bentli" i ima ima svoje firme u Panami i na Kipru.

Na kraju, postavljamo još jedno pitanje: da li je i u ovom slučaju na delu poznati Šolakov modus operandi, po kojem se godinama unazad u obračunu sa svojom konkurencijom služio nedozvoljenim sredstvima: potplaćivanjem, prisluškivanjem protivnika, nameštanjem...

Podsetimo, kako je Kurir danas pisao, tvrdnja iz naslova "Direktori Telekoma i United Group se dogovarali o smenama u United mediji: Smenu direktorke Aleksandre Subotić lično tražio Vučić" predstavlja gnusnu laž, što je modus operandi lažnog informisanja kojima se bave Šolakovi mediji. Tekst Nove poziva se na istraživanja OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), ali zapravo sadrži lažne konstatacije koje ovako sabrane u bombastičan naslov predstavljaju grubu i drsku laž.

OCCRP je kontaktirao kabinet predsednika Srbije i od savetnice predsednika za medije Suzane Vasiljević je dobio odgovore na njihova pitanja, što je i navedeno u ovom izveštaju.

Suzana Vasiljević je u odgovoru OCCRP-u napisala:

- Povodom Vašeg dopisa, a nakon razgovora se predsednikom Vučićem, ovo su informacije koje će, nadam se, zadovoljiti Vaše interesovanje:

1. Predsednik Vučić nikada u životu nije video, a ni razgovarao sa gdinom Milerom. Niti je za njegovo postojanje znao.

Gospodina Stathopoulusa poznaje odavno, iz vremena kada je gdin Nikos počeo da sarađuje sa gdinom Šolakom. U to vreme su se češće i viđali, a i razgovarali telefonom. U poslednje 4 god su se ti razgovorili proredili, možda su se čuli dva puta, a susreta bilo nije.

2. Gđu Subotić je video samo jednom, i to u mojoj kancelariji, kada je došla sa svojim timom na razgovor, pre 5-6 godina.