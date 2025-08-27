Politika
OVAKO SU BLOKADERI POKUŠALI DA UPADNU NA FAKULTET U NOVOM SADU! MUP objavio dramatičan snimak (VIDEO)
Učesnici neprijavljenog javnog okupljanja ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu pokušali su, večeras, nasilno da uđu u prostorije fakulteta koji, posle jučerašnjeg poziva dekana, obezbeđuju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, saopštio je MUP.
Pripadnici IJP su upotrebom sredstava prinude i potiskivanjem odbili napad i okupljene udaljili od ulaza.
MUP je objavio snimak pokušaja upada u zgradu.
Prilikom napada na policijske službenike, od strane okupljenih je korišćena fizička snaga, kamenice, jaja, pirotehnička sredstva i drugi predmeti.
