Učesnici neprijavljenog javnog okupljanja ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu pokušali su, večeras, nasilno da uđu u prostorije fakulteta koji, posle jučerašnjeg poziva dekana, obezbeđuju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, saopštio je MUP.

Pripadnici IJP su upotrebom sredstava prinude i potiskivanjem odbili napad i okupljene udaljili od ulaza.

MUP je objavio snimak pokušaja upada u zgradu.

Prilikom napada na policijske službenike, od strane okupljenih je korišćena fizička snaga, kamenice, jaja, pirotehnička sredstva i drugi predmeti.

