Slušaj vest

On kaže da će na današnjoj sednici Vlade biti usvojena uredba o ograničenju trgovinskih marži, i da je to samo deo velikog paketa mera.

- U 10 sati ćemo to usvojiti. Od 1. septembra biće smanjene cene čak 20.000 proizvoda, to ćete i sami videti na rafovima - kazao je Mali.

To je samo deo velikog paketa mera, već u oktobru očekujemo donošenje seta zakona koji će sistemski rešiti uzroke visoke inflacije.

Dodao je da je juče u prodavnici kupio veliki broj proizvoda, i da će u ponedeljak takođe da ode, kako bi uporedio cene.

- Ne radi se o par proizvoda, već o celom asortimanu proizvoda, više od 20.000 proizvoda. To je dobra stvar, nisu to bili laki razgovori. Ali vidim želju i spremnost kod svih da sprovedemo ovu meru, na dobar i uspešan način - kazao je ministar.

Siniša Mali dodaje da je država jača od svih prevara i pokušaja izvrdavanja ovih mera.

- Kada smo izašli sa pomoćnim merama tokom pandemije, sve smo radili sa privrednicima, u konsultacijama. Dakle nismo mi izašli sa predlogom mera tako što smo bili protiv trgovinskih lanaca. Oni zapošljavaju desetine hiljada ljudi u Srbiji. Seli smo sa njima, pričali smo o tome dosta. Radimo zajedno, nije nam cilj da idemo protiv bilo koga. Hoćemo da vidimo kako možemo da pomognemo građanima Srbije - rekao je on.

Foto: Printscreen/RTS

Dodaje da su se krediti za mlade sjajno pokazali, ali da su primetili da su potrošački krediti izuzetno skupi.

- I sada ćemo primeniti meru da se ograniči kamatna stopa na 7,5 odsto, pri čemu će u Poštanskoj štedionici to biti 5,9 odsto. Kada neko ima kredit više godina, to su ogromne uštede. Desetine hiljada evra. Slažemo to kao slagalicu, vodimo odgovornu ekonomsku politiku. Takođe, pokušavamo na svaki način da povećamo vrednost dinara i da je sačuvamo - kazao je Mali.

Kaže da od 1. oktobra sledi vanredno povećanje minimalca, i da će iznositi 500 evra.

- Podsećamo, 2012 minimalac je bio 15000 dinara. Pogledajte kako nam ide dinamika rasta minimalne zarade, stižemo na 650 evra do kraja 2027. godine, kao što smo i obećali kroz program Srbija 2027. Sledi i dodatno povećanje penzija, i kada sve to saberete raste životni standard, a onda kroz ovaj paket ekonomskih mera pokušavamo da dodatno podržimo standard građana. Kroz ovaj paket potvrđujemo da smo potpuno posvećeni tome - naglasio je ministar.

Ističe da je stanje u državnoj kasi dobro, i pored blokada i nasilja.