"ŠOLAK JE IMAO NEZAKONITI MONOPOL" Razotkrivene zavere Junajted Grupe - Drecun: Krši zakone pod izgovorom vršenja pritiska na medije
U centru pažnje javnosti ovih dana nalazi se afera oko medija Junajted grupe i navoda da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tražio smenu direktorke Aleksandre Subotić.
Sukob između većinskih i manjinskih vlasnika Junajted Grupe je kulminirao, jer se sada razotkrivaju dugogodišnje mahinacije i neregularnosti, za koje je odgovoran menadžment pod kontrolom Dragana Šolaka, a upravo ova kompanija svoje greške i malverzacije želi da prepiše Telekomu.
Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, kao i Aleksandar Gajović, novinar i publicista.
Gajović: Šolak je imao nezakonski monopol
- Podizanje Šolakove imperije je počelo još devedesetih. Prvi je osetio da vreme koje nailazi će biti vreme interneta i kablovskih televizija. Ovde je interesantan Zakon o javnom informisanju i medijima iz 2014. godine. Ja sam se borio protiv toga da kablovski operateri budu i oni koji proiizvode sadržaj - kaže Gajović.
On je objasnio da veruje da ni jedan kablovski operater ne može biti proizvođač televizijskog programa, a tako je i ostalo zapisano u zakonu.
- Kasnije je taj zakon otišao u Brisel na proveru da li je usklađen sa evropskim principima. U Briselu je promenjen i Dragan Šolak je to iskoristio pre svega činjenicom da je svojim kanalima mogao da plasira informacije. Bilo je pogodno da utiče na određene stvari u zemlji - kaže Gajović.
Gajović kaže da je SBB potpuno potisnuo teritorijalno državnu firmu poput Telekoma, a da je pri potiskivanju Šolak bio "gospodar vazdušnog prostora".
- Šolak je u jednom trenutku imao 75% pokrivenosti SBB-a. Imao je ogromnu prednost nad drugim operaterima i monopol koji nije zakonski dozvoljen. On je iz godine u godinu tu imperiju podizao na način gde je iskoristio slabost rovite države da interveniše - kaže Gajović.
Drecun: Stereotipi su karakteristični za naše društvo
Drecun kaže da je Šolak uvek, pod izgovorom da bi napad na njega bio pritisak na medije, brutalno kršio zakone.
- Za naše društvo je karakteristično da vladaju stereotipi. Svi na osnovu nekog svog mišljenja, zapažanja, informacija, ideologije, stranačke opredeljenosti donese neki svoj stav i više ga činjenice ne dodiruju - kaže Drecun.
On dodaje da su novi vlasnici kupili firmu kako bi poboljšali profit i rad firme.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs