U centru pažnje javnosti ovih dana nalazi se afera oko medija Junajted grupe i navoda da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tražio smenu direktorke Aleksandre Subotić.

Aleksandar Gajović u studiju Kurir televizije Foto: Kurir Televizija

Sukob između većinskih i manjinskih vlasnika Junajted Grupe je kulminirao, jer se sada razotkrivaju dugogodišnje mahinacije i neregularnosti, za koje je odgovoran menadžment pod kontrolom Dragana Šolaka, a upravo ova kompanija svoje greške i malverzacije želi da prepiše Telekomu.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, kao i Aleksandar Gajović, novinar i publicista.

Gajović: Šolak je imao nezakonski monopol

- Podizanje Šolakove imperije je počelo još devedesetih. Prvi je osetio da vreme koje nailazi će biti vreme interneta i kablovskih televizija. Ovde je interesantan Zakon o javnom informisanju i medijima iz 2014. godine. Ja sam se borio protiv toga da kablovski operateri budu i oni koji proiizvode sadržaj - kaže Gajović.

On je objasnio da veruje da ni jedan kablovski operater ne može biti proizvođač televizijskog programa, a tako je i ostalo zapisano u zakonu.

Razotkrivena zavera Junajted Grupe - Gajović: Šolak je imao monopol koji nije zakonski dozvoljen Izvor: Kurir televizija

- Kasnije je taj zakon otišao u Brisel na proveru da li je usklađen sa evropskim principima. U Briselu je promenjen i Dragan Šolak je to iskoristio pre svega činjenicom da je svojim kanalima mogao da plasira informacije. Bilo je pogodno da utiče na određene stvari u zemlji - kaže Gajović.

Gajović kaže da je SBB potpuno potisnuo teritorijalno državnu firmu poput Telekoma, a da je pri potiskivanju Šolak bio "gospodar vazdušnog prostora".

- Šolak je u jednom trenutku imao 75% pokrivenosti SBB-a. Imao je ogromnu prednost nad drugim operaterima i monopol koji nije zakonski dozvoljen. On je iz godine u godinu tu imperiju podizao na način gde je iskoristio slabost rovite države da interveniše - kaže Gajović.

Milovan Drecun Foto: Kurir Televizija

Drecun: Stereotipi su karakteristični za naše društvo

Drecun kaže da je Šolak uvek, pod izgovorom da bi napad na njega bio pritisak na medije, brutalno kršio zakone.

- Za naše društvo je karakteristično da vladaju stereotipi. Svi na osnovu nekog svog mišljenja, zapažanja, informacija, ideologije, stranačke opredeljenosti donese neki svoj stav i više ga činjenice ne dodiruju - kaže Drecun.

On dodaje da su novi vlasnici kupili firmu kako bi poboljšali profit i rad firme.

